Mumcular Barajı ölü hacme ulaştı: Bodrum susuz kaldı

Yayınlanma: 07.08.2024 - 11:30

Güncelleme: 07.08.2024 - 11:30

Muğla'nın Bodrum ilçesinin su ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'nda su miktarının ölü hacme ulaştı. Devlet Su İşleri tarafından Bodrum'a iletilen su kesildi. Konuya ilişkin Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan Açıklamada Geyik Barajı'ndan Mumcular Barajı'na su takviyesi yapılacağı belirtildi.

20 İLA 16 SAAT ARASI SU VERİLEMEYECEK

Yaşanan kuraklık, artan su kullanımı, iklim değişikliğinin etkileri ve yağış rejimlerindeki değişiklikler nedeniyle kentteki su kaynaklarında önemli kayıplar yaşandığını aktaran açıklamada, “Bu nedenle Bodrum başta olmak üzere birçok ilçemizin su kaynaklarında düşüşler gözlenmektedir. Bu kapsamda Bodrum Yarımadası'na içme suyu sağlayan önemli kaynaklardan biri olan Mumcular Barajı'nın ölü hacim seviyesine düşmesi nedeniyle DSİ Genel Müdürlüğü Bodrum'a iletilen suyu kesmek zorunda kalmıştır. Bu düzenlemeler nedeniyle Yokuşbaşı, Kumbahçe, Umurça, Cevatşakir mahallelerinde 20 saat; Çarşı, Türkkuyusu, Yeniköy, Eskiçeşme, Gümbet, Cumhuriyet, Tepecik mahallelerinde 16 saat su kesintisi yaşanacaktır” denildi.

GEYİK BARAJI'NDAN SU TAKVİYESİ YAPILACAK

Mumcular Barajı'nın su miktarının ölü hacme ulaşması nedeniyle alternatif çözümler çerçevesinde Geyik Barajı'ndan Mumcular Barajı'na su takviyesi yapılacağı aktarılan açıklamada, “Mumcular Barajı'nın kapatılması ile birlikte Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesisimizde Geyik Barajı'ndan su alacak şekilde düzenlemeler yapılmaktadır. Yapılan çalışmaların ardından Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesisimize Geyik Barajı'ndan su alınacak olup belirtilen bölgelere su verilmeye başlanacaktır. Mumcular Barajı'nın kapatıldığı bu süreçte vatandaşlarımızın suyu daha tasarruflu kullanmaları hayati önem taşımaktadır. Bizler MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak gerek yer altı gerek yer üstü su kaynaklarının sisteme dahil edilmesi, ilave projeler ile Bodrum'un sorununun çözülmesi adına çalışmalarımızın sürdüğünün bilinmesini isteriz. En yakın zamanda yeni projelerimizi hayata geçirerek yarımadanın su sıkıntısını ortadan kaldıracak vatandaşlarımızın rahat bir nefes almasını sağlayacağız" ifadeleri kullanıldı.

19 bin 40 metreküp su tutma hacmine sahip, 32 metre gövde yüksekliğine sahip ve Bodrum'un içme ve kullanma suyunun yanında bin 365 hektar alanın sulaması yapılan Mumcular Barajı geçen yıl da su miktarının ölü hacme ulaşması nedeniyle kapatılmıştı.