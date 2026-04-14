Nesli tehlike altındaki türlere ev sahipliği yapan Pülümür maden tehlikesi altında: 'Doğayı yok etmeyin'

Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’ne (BERN) göre koruma altında olan ve birçok endemik bitkiye ev sahipliği yapan Tunceli Pülümür maden tehdidiyle karşı karşıya.

Dimin Madencilik tarafından Karagöz köyünde yapılması planlanan krom madenine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın inceleme değerlendirme komisyonu (İDK) dün Ankara’da toplandı. İDK kararının ardından projeye ilişkin onay verilip verilmeyeceği belli olacak.

Şirketin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci tamamlanırken yöre halkı ise projeyi istemediklerini dile getiriyor. Şirketin hazırlayıp bakanlığa sunduğu ÇED raporuna göre, 7 milyon 827 bin TL değerindeki proje Hel Dağı’nda yapılacak. Proje kapsamın 65.97 hektarlık alan kullanılırken bunun 14.27 hektarı pasa depolama alanı olacak. Tarım arazilerini kapsayan projeyle birlikte yılda 50 bin cevher çıkarılacak.

‘POLEN ORTALAMA ÜSTÜ’

Yörede yaşayan yurttaşlar ise endemik türlerin zengin oluğu alanda arıcılıkla uğraşıyor. Bölgedeki polen değerlerinin dünya ortalamasının üzerinde olduğunu belirten köylüler projenin hayata geçirilmesi durumunda arıcılığın biteceğini ve iş makinelerinin de etkisiyle alanda ekolojik yıkım olacağını dile getiriyor.

Ayrıca şirketin çalışma yapacağı alan ve yakın çevresinde BERN sözleşmesiyle koruma altında bulunan yaban keçisi, vaşak ve su samuru gibi türler yer alıyor. Şirketin hazırladığı etki tablosuna göre vaşakların üreme başarısının etkilenebileceği belirtiliyor. Yüzey sıyırma yapılırken yuva ve yavru zarar görmesi riskinin yüksek olduğu aktarıldı.

Geçen günlerde Dersim Doğa, Yaşam ve Çevre Platformu’nun çağrısıyla yaşam savunucuları İstanbul ve Tunceli’de eşzamanlı olarak topladıkları 2 bine yakın imzalı dilekçeleri çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğüne teslim etti.

YURTTAŞ PROTESTO ETTİ

Projenin halkın katılımı toplantısı (HKT) Haziran 2024’te yapıldı. Toplantı öncesinde bir araya gelen yurttaşlar yaptıkları basın açıklamasında projeyi istemediklerini dile getirdi. HKT’nin de protesto edilmesiyle toplantıya katılan kimse olmadı. Şirketin hazırladığı ÇED raporunda konuya ilişkin, “Projenin anlatılması için sunum hazırlıkları tamamlanmış ve hazır hale getirilmiştir. Ancak yöre halkının proje hakkında bilgi almak istememesinden dolayı sunum ile projenin detayları hakkında bilgi verilememiştir” ifadelerine yer verildi.