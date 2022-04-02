OGM’den uyarı: Orman yangını riski yüksek
Orman Genel Müdürlüğü, lodosa bağlı düşük nem ve yüksek sıcaklıkların orman yangını riskini artırdığı uyarısında bulundu.
Nisan ayının ilk günü Muğla, Sakarya, Aydın, Bursa ve Çanakkale'de çıkan yangınların ardından Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) önemli bir uyarı açıklaması geldi.
Açıklamada şöyle denildi:
"Muğla Milas, Çanakkale Bayramiç ve Bursa Osmangazi ilçelerinde 1 Nisan 2022’de (Cuma günü) orman yangınları yaşanmıştır.
Muğla Milas yangını, ekiplerimizin erken müdahalesi ve yoğun çabası ile kısa sürede kontrol altına alınmıştır.
Ekiplerimizin diğer bölgelerdeki yangınları kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir.
Özellikle Türkiye’nin batı bölgelerinde 31 Mart 2022 tarihinden itibaren etkili olan şiddetli lodosun hafta sonu da etkisini artırarak devam etmesi beklenmektedir.
Lodosa bağlı düşük nem ve yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini artırmaktadır.
Vatandaşlarımızın yangınlara sebep olacak durumlardan kaçınmalarını ve yangın durumunda hemen 112’i arayarak bilgi vermelerini önemle rica ediyoruz."
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