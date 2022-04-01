CHP'li Gürer: 'Ulukışla’da orman alanlarında maden sahası açılıyor'
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı köylerde açılacak maden sahalarının orman alanları içinde olduğunu belirterek, “50 yılda bölge ağaçlandırılmak için çalışıldı, hatta ormancı köyler boşaltıldı, şimdi maden için talana açılıyor” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda dün söz alarak orman alanlarında açılmak istenen maden sahalarını gündeme getirdi.
Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı köylerde açılacak maden sahalarının orman alanları içinde olduğunu belirten Gürer, “50 yılda bölge ağaçlandırılmak için çalışıldı, hatta ormancı köyler boşaltıldı, şimdi maden için talana açılıyor” dedi.
Gürer, şöyle konuştu:
“Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 61 ilde 344 maden için ihale açılacağını ilan etti. Niğde’de ihale edilen maden sahası sayısı 11 olarak belirlendi. 11 maden sahasının tamamı da Ulukışla ilçesinde, 4’ü Tekneçukur, 3’ü Gümüşköy, 2’si Emirler ve 2’si Porsuk köy sınırlarında, 11 maden sahasının tamamı ormanlık alanları sorunlu kılacak bölgelerde belirlenmiş."
“50 YILDA AĞAÇLANDIRMAK İÇİN ÇALIŞILDI”
"Elli yılda bölge ağaçlandırılmak için çalışıldı, hatta ormancı köyler boşaltıldı, şimdi maden için talana açılıyor. Altın çıkarılmasına izin verilen tesisler yetmedi mi? ‘Kaslit, kit, çimento ve seramik sanayinde kullanılan madenleri çıkaracağız’ diye doğa katledilecek."
“TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NIN BU TALANDAN HABERİ VAR MI?”
"Niğde’de orman olmayan alanlarda kalsit rezervi yeterince varken ormanlık alanların maden sahası olarak ilan edilmesi nereden çıktı? Ormanların bulunduğu bölge, dünyaca ünlü kiraz bahçelerinin de yer aldığı bölge. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu talandan haberi var mı?”
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