Oksijen deposu Kılavuz Ormanı mesire alanına dönüştürülecek
Samsun Havza’nın oksijen deposu olarak bilinen Kılavuz Ormanı, mesire alanına dönüştürülecek.
AKP’li Havza Belediyesi’nin hazırladığı 17.78 hektarlık alanı kapsayan projeyle, kır lokantası, kütüphane, mescit, yürüyüş yolları, otopark, spor alanları, çocuk oyun alanları ve mini hayvanat bahçesi gibi yapılar inşa edilecek.
Yaşam savunucuları ve uzmanların orman içerisindeki yapılaşmayı eleştirmesine karşın yapılacak proje Havza Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapılacak. Ormanın içinde devlet hastanesi, stadyum ve güreş sahası gibi yapılar da bulunuyor. Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, “Projenin tamamlanmasıyla birlikte Havza, doğal güzellikleri ve sosyal imkânlarıyla bölgenin cazibe merkezlerinden biri haline gelecek” dedi.
Etiketler: #Samsun
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