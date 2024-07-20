Onayı alan şirket madeni büyütüyor

Yayınlanma: 20.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.07.2024 - 04:00

Türkiye’nin orman nüfusu maden uğruna yok ediliyor. Alanlarda kolay bir şekilde çalışma yapmak isteyen maden şirketleri ise ilk olarak 25 hektar altı için girişmde bulunuyor. Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliğine göre, 25 hektar altında kalan projeler için ÇED raporu gerekmiyor. Şirketler hazırladıkları proje tanıtım dosyasıyla birlikte, büyük süreçleri kolaylıkla atlatıyor. Son olarak As Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Antalya ve Burdur sınırları içerisindeki 24.95 hektarlık kalker ocağını büyütmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Şirket onay alırsa orman arazisi vasfında olan alana büyüyecek. Şirketin hazırladığı ÇED raporuna göre bu büyüme 92.01 hektar yani 129 futbol sahası büyüklüğünde olacak. Şirket bu artışla birlikte tam olaran ruhsat alanı kadar hektar talep etti. Orman alanına yapılacak projeye ilişkin Orman Genel Müdürlüğü Isparta Orman Bölge Müdürlüğü tarafında verilen görüşte de “Maden açık işletme temdit izni verilmesi uygun bulunmuştur” dendi.

DİNAMİTLE PATLATILACAK

Şirket projesi kapsamında yıllık 20 bin ton cevher üretmeyi planlıyor. Bunun yanında çalışmalarda patlayıcı da kullanılacak. ANFO tipi patlayıcı ve dinamit kullanılacak olan projede yılda 1212 delik açılacak. Açılan her delikte ise 38.8 kilogram patlayıcı kullanılacak. Şirket bu proje kapsamında 258 milyon 275 bin TL harcayacak. Ayrıca projeye ilişikin halkın katılımı toplantısı da 8 Ağustos’ta yapılacak.