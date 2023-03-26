ORÇEV: Yargı kararına uyun
Ordu Çevre Derneği (ORÇEV), Ordu Büyükşehir Belediyesi hakkında yargı kararlarına uymadığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler yargı kararlarına uymamayı alışkanlık haline getirdi. Melet Irmağı’nın doğu kenarına yapılmak istenen mendirek ve balıkçı barınağı Ordu İdare Mahkemesi tarafından ikinci kez durdurulmasına karşın çalışmaya devam ediliyor. Belediyenin Melet Balıkçı Barınağı Projesi’nin ekolojik denge bakımından tehlikeli olduğu bilim insanların raporlarında da ortaya konuldu” dedi.
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