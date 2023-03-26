ORÇEV: Yargı kararına uyun

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 04:00

ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler yargı kararlarına uymamayı alışkanlık haline getirdi. Melet Irmağı’nın doğu kenarına yapılmak istenen mendirek ve balıkçı barınağı Ordu İdare Mahkemesi tarafından ikinci kez durdurulmasına karşın çalışmaya devam ediliyor. Belediyenin Melet Balıkçı Barınağı Projesi’nin ekolojik denge bakımından tehlikeli olduğu bilim insanların raporlarında da ortaya konuldu” dedi.