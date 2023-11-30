Ordu'da ormana ÇED gerekli değilmiş!

Yayınlanma: 30.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.11.2023 - 03:00

Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ordu’daki ormanlara yapılmak istenen iki farklı maden projesine onay verdi. Bunlardan biri AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Kumru’daki ormana yapmak istediği kalker ocağı. Bu proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı alındı. Bu onayla birlikte belediye 23.35 hektarlık alanda maden işletecek.

Diğer proje ise Ordu İkizce’de mahkemenin daha önce iptal ettiği bazalt ve andetiz ocağı. Bu proje için de “ÇED gerekli değildir” kararı verilmişti. Projenin mahkemeye taşınmasının ardından Ordu İdare Mahkemesi, bakanlık tarafından verilen onayı bozdu. Mahkeme, “itiraz yolu kapalı olmak üzere yürütmeyi durdurma” kararı verdi. Bunun üzerine projede yapılan ufak değişikliklerle birlikte süreç yeniden başlatıldı. Bakanlık bir kez daha “ÇED gerekli değildir” dedi.