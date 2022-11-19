Orman işgalini tespit etti: Memur Özhan Özgüleş sürgün edildi

19 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

İddiaya göre, Madran Orman İşletme Şefliği’nde görevli üç teknik eleman Çanakcılar Şirketler grubuna bağlı, EYSİM Madencilik AŞ’nin işletmekte olduğu seramik hammaddesinin üretildiği ocağa giderek rutin inceleme yaptı.

Üç görevli tesiste “Usulsüzlük yoktur” diyerek tutanak tuttu. Denetimde olması gereken orman muhafaza memuru Özhan Özgüleş’e de 1 ay sonra tutanağı gönderen inceleme ekibi, usulsüzlük olmadığına dair hazırlanan tutanağa imza atmasını istedi. Ancak, Özgüleş, çağrıldığı sırada helikopter görevinde olduğunu belirterek, “Alana ben gitmedim ve inceleme yapmadım. Görmediğim bir bölge için imza atamam” dedi. Bunun üzerine birim şefi disiplinsizlik soruşturması açtı. Özgüleş, imza atmadığı için Madran şefliğinden, Denizli- Çal Orman İşletme şefliğine sürgün edildi.

ORMAN İŞGAL EDİLMİŞ

Haksızlığa uğrayan Özhan Özgüleş, Çine Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Yanına işletmede görevli iki memuru da alan Özgüleş, seramik ocağına giderek inceleme yaptı. Yapılan incelemede, firmanın 9230 metre alana aşım yaptığını alanın ise ormanlık bölge içerisinde yer aldığını tespit ederek tutanak tuttu. Tutanağı da savcılığa teslim etti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

Görevini yapan bir memurun sürgün edilmesine tepki gösteren Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, “Daha önce ormanı ve doğayı gören usulsüzlüklere göz yummayan arkadaşlarımızın sürgün edildiğini ve cezalandırıldığını çok gördük. Özhan Özgüleş arkadaşımız da bu sahte evrak ve usulsüzlüğe imza atmamıştır. Usulsüzlüğü tespit etmiş ve görevini kötüye kullanan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Bizler de ilgili beş kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kimse ormanı ve doğayı katledemez. Burada hem devlet zarara uğratılmış hem orman alan zarar görmüştür” dedi.

(Şükrü Durmuş)