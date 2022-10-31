Keyfi sürgün yine yargıdan döndü: Mahkemeden ‘yetki gaspı’ kararı çıktı
İzmir Aliağa'da uzman hekim olarak görev yapan sağlık çalışanı, İl Sağlık Müdürü’nün “oluruyla” Çiğli'de geçici olarak görevlendirildi. Bunun üzerine açılan davada mahkeme, vali yerine il sağlık müdürü tarafından yapılan geçici görevlendirmenin “yetki gaspı” olduğunu belirterek iptaline karar verdi.
İzmir Aliağa Devlet Hastanesi kadrosunda uzman hekim olarak görev yapan Genel Sağlık-İş üyesi bir sağlık çalışanı, 1 Kasım 2021-31 Aralık 2021 arasında İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçici olarak görevlendirildi. Bu görevlendirme, İzmir İl Sağlık Müdürü’nün “oluruyla” yapıldı.
Bunun üzerine Genel Sağlık-İş İzmir 1. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, vali yerine il sağlık müdürü tarafından yapılan geçici görevlendirmenin “yetki gaspı” olduğunu belirterek iptaline karar verdi.
Aynı hekime 1 Ağustos-31Aralık arasında İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde “nöbet hizmetleri” görevi verildi. Genel Sağlık-İş bu görevi de İzmir 5. İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkeme tarafından verilen kararda, “il idare şube başkanının görev ve yetkisi; boş kadro bulunup bulunmadığı, ihtiyaç durumu, doluluk oranı, yatak kapasitesi gibi durumların tespiti ile personelin atanması hususundaki önerisinin valiliğin onayına sunulmasından ibaret olup atama ve/veya görevlendirme yönünde işlem tesisi valinin yetkisinde bulunmaktadır” denildi. Mahkeme, kararın yürütmesini durdurdu.
"HUKUKİ KAZANIM"
Kararı değerlendiren Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Uğur, “Tüm sağlık emekçileri için önemli bir hukuki kazanımdır. Artık il sağlık müdürleri, bu yetkiyi kullanamayacak” dedi.
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