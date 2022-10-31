Keyfi sürgün yine yargıdan döndü: Mahkemeden ‘yetki gaspı’ kararı çıktı

31 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

İzmir Aliağa Devlet Hastanesi kadrosunda uzman hekim olarak görev yapan Genel Sağlık-İş üyesi bir sağlık çalışanı, 1 Kasım 2021-31 Aralık 2021 arasında İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçici olarak görevlendirildi. Bu görevlendirme, İzmir İl Sağlık Müdürü’nün “oluruyla” yapıldı.

Bunun üzerine Genel Sağlık-İş İzmir 1. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, vali yerine il sağlık müdürü tarafından yapılan geçici görevlendirmenin “yetki gaspı” olduğunu belirterek iptaline karar verdi.

Aynı hekime 1 Ağustos-31Aralık arasında İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde “nöbet hizmetleri” görevi verildi. Genel Sağlık-İş bu görevi de İzmir 5. İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkeme tarafından verilen kararda, “il idare şube başkanının görev ve yetkisi; boş kadro bulunup bulunmadığı, ihtiyaç durumu, doluluk oranı, yatak kapasitesi gibi durumların tespiti ile personelin atanması hususundaki önerisinin valiliğin onayına sunulmasından ibaret olup atama ve/veya görevlendirme yönünde işlem tesisi valinin yetkisinde bulunmaktadır” denildi. Mahkeme, kararın yürütmesini durdurdu.

"HUKUKİ KAZANIM"

Kararı değerlendiren Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Uğur, “Tüm sağlık emekçileri için önemli bir hukuki kazanımdır. Artık il sağlık müdürleri, bu yetkiyi kullanamayacak” dedi.