Orman, tarla ve fındık bahçelerine maden projesi için başvuruldu
Ordu İkizce ve Samsun Terme arasında kalan orman, tarla ve fındık bahçelerinden oluşan alana maden ocağı yapılacak. Yaklaşık 25 futbol sahası büyüklüğündeki alanda nesli tehlikede olan hayvan türleri de bulunuyor.
Karadeniz’de bir çevre kıyımına daha hazırlanılıyor. Terçam İnşaat Hafriyat Madencilik TİC. ve LTD. ŞTİ., Ordu ve Samsun arasında kalan alanda andezit ocağı yapmak istiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuru yapılan proje için önceki gün, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin 17’inci maddesi gereğince ÇED gerekli değildir kararı çıktı.
Bu kararla birlikte şirket, 17.72 hektarlık yani yaklaşık 25 futbol sahası büyüklüğündeki alandan duvar kaplama ve döşemelerinde kullanılan bir taş türü olan andeziti çıkaracak. Toplamda 3 milyon 250 bin TL’ye mâl olacak proje için orman, tarla ve fındık bahçelerinden oluşan alan yok edilecek. Şirket tarafından hazırlanan raporda, arazi vasfıyla ilgili kurumlardan ve şahıslardan gerekli izinlerin alınacağı ve izinler alınmadan üretim faaliyetlerine başlanmayacağı beyan edildi. Ayrıca, yıllık olarak 600 bin ton malzeme çıkarılması planlanan projeye 40 yıl ömür biçildi. En yakın mahalleye 550 metre olan projeye en yakın ev ise 80 metre uzaklıkta.
HAYVAN NESLİ TEHLİKEDE
Öte yandan, proje alanı ve yakınında nesli tehlikede olan veya tehlike altına girmeye aday hayvanlar da bulunuyor. Özellikle, tehlike altındaki Mısır akbabasının yaşam alanlarından biri olan bölgede ayrıca, tehlike altına girmeye aday Akdeniz nalburunlu yarasası, Kara akbaba, Kız kuşu ve Ala doğan gibi kuş türleri bulunuyor.
ÜRETİCİLER DE MAĞDUR
Maden projesi için fındık bahçelerinin yok edilmek istenmesi akıllara fındık üreticilerinin mağduriyetini getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi’yle (TMO) birlikte fındık taban fiyatını 54 TL olarak açıklamıştı. Bunun ardından üreticiler Ordu Fatsa’da miting yaparak fındık taban fiyatının en az 70 TL olmasını talep etmişti
Video Haberler
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Reisten ricamdır' dedi: Mahir Ünal'ın istifasının ardından Mehmet Metiner'den dikkat çeken çıkış
- Soylu'dan 'deprem tatbikatı' açıklaması: 'Herkesin telefonuna 18:57'de mesaj gelecek'
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt: Yakanı bırakmayacağız!
- Son anketten dikkat çeken sonuçlar: Seçmen Millet İttifakı'nda kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor?
- Bilge Ersel'in evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
- Aslı Baykal CHP'den istifa etmişti: 'Deniz Baykal da istifa edebilir' iddiası
- Son Dakika... Kılıçdaroğlu 'İşte ispatladım' diyerek Soylu'ya sert çıktı: 'Onurun, şerefin varsa istifa edersin'
- Son Dakika... Süleyman Soylu'nun hedefinde Kılıçdaroğlu var: 'Sokağa düşmüşlük denir'
- 'Gelin alırken' ateş açtılar: Balkondaki anne ile oğlu maganda kurşunu ile yaralandı
- Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme gelmişti: Metin Yeşildağ yaşamını yitirdi