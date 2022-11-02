Orman, tarla ve fındık bahçelerine maden projesi için başvuruldu

02 Kasım 2022 Çarşamba, 02:00

Karadeniz’de bir çevre kıyımına daha hazırlanılıyor. Terçam İnşaat Hafriyat Madencilik TİC. ve LTD. ŞTİ., Ordu ve Samsun arasında kalan alanda andezit ocağı yapmak istiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuru yapılan proje için önceki gün, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin 17’inci maddesi gereğince ÇED gerekli değildir kararı çıktı.

Bu kararla birlikte şirket, 17.72 hektarlık yani yaklaşık 25 futbol sahası büyüklüğündeki alandan duvar kaplama ve döşemelerinde kullanılan bir taş türü olan andeziti çıkaracak. Toplamda 3 milyon 250 bin TL’ye mâl olacak proje için orman, tarla ve fındık bahçelerinden oluşan alan yok edilecek. Şirket tarafından hazırlanan raporda, arazi vasfıyla ilgili kurumlardan ve şahıslardan gerekli izinlerin alınacağı ve izinler alınmadan üretim faaliyetlerine başlanmayacağı beyan edildi. Ayrıca, yıllık olarak 600 bin ton malzeme çıkarılması planlanan projeye 40 yıl ömür biçildi. En yakın mahalleye 550 metre olan projeye en yakın ev ise 80 metre uzaklıkta.

HAYVAN NESLİ TEHLİKEDE

Öte yandan, proje alanı ve yakınında nesli tehlikede olan veya tehlike altına girmeye aday hayvanlar da bulunuyor. Özellikle, tehlike altındaki Mısır akbabasının yaşam alanlarından biri olan bölgede ayrıca, tehlike altına girmeye aday Akdeniz nalburunlu yarasası, Kara akbaba, Kız kuşu ve Ala doğan gibi kuş türleri bulunuyor.

ÜRETİCİLER DE MAĞDUR

Maden projesi için fındık bahçelerinin yok edilmek istenmesi akıllara fındık üreticilerinin mağduriyetini getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi’yle (TMO) birlikte fındık taban fiyatını 54 TL olarak açıklamıştı. Bunun ardından üreticiler Ordu Fatsa’da miting yaparak fındık taban fiyatının en az 70 TL olmasını talep etmişti