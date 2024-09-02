Orman vasfından çıkaran karara tepki

Yayınlanma: 02.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.09.2024 - 04:00

İzmir Bayraklı’da yangınların etkilediği 375 hektarlık alan orman sınırları dışına çıkarıldı. Tapuda orman olarak kayıtlı alan daha önce de benzeri girişimlerin Danıştay tarafından durdurulduğu bir bölgeyi kapsıyor. Karara ilişkin TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yıldırım gazetemize açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “19 Ağustos’ta da tam anlamıyla söndürülen yangından tam 11 gün sonra bu kararı öğrendik. Oysa orman sınırlarına çıkarılma kararı daha önce Danıştay’dan dönmüştü. Orman olması gerekli bir alan yeni afetlere davetiye çıkartacak yapılaşmaya açılmış. Ancak Danıştay bu kararı bozmuştu. Şimdi yangın sonrası kararın tekrar yayımlanması gerçekten içler acıtan bir durum. Binlerce yıllık orman alanları, yangınlardan sonra tekrardan yenileniyor. Ama bu kararla tabiata yaşam şansı verilmiyor. Alanın tahrip edilmesine karşı çıkmalı ve geleceğimizi korumalıyız” dedi.

‘HUKUK YOK’

CHP Tarım ve Ormancılık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem de karara sert tepki gösterdi. Adem, yaptığı açıklamada, “Yangın sonrası imara açılan bu alanlar, daha önce mahkeme kararlarıyla korunan ormanlık alanlardır. Bu durum, hukukun ve adaletin ayaklar altına alındığını gösteriyor. Danıştay kararlarıyla korunan bu alanlar, şimdi rant hırsıyla yok sayılmakta” ifadelerini kullandı.