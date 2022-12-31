Ormanı korudu diye ağaçlandırma şefinin başına gelmeyen kalmadı

31 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Kahramanmaraş Orman Merkez İşletme Müdürlüğü’nde görevli ağaçlandırma şefi Tuba K’nin TOÇ Bir-Sen başkanının iki yakınına 66 dönümlük ağaçlandırma sahasının kiralanmasına izin vermediği için başına gelmeyen kalmadı.

İddiaya göre Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ Bir- Sen) Başkanı Duran Kömür’ün iki yakını Ertan Çamkömürü ve Ali Çamkömürü, Kazanlıpınar köyünde, 43 dönüm ve 23 dönüm araziyi 49 yıllığına özel ağaçlandırma sahası olarak kiralamak için başvurdu. Kahramanmaraş Orman Merkez İşletme Müdürlüğü’nde görevli ağaçlandırma şefi Tuba K. ve iki görevli bölgeye giderek inceleme yaptı. Görevliler, 20 milyon lira değerindeki arazide yol olmadığını, sebze bahçesi olduğunu ve sulama havuzu bulunduğunu belirleyerek kiralanması için olumsuz rapor verdi.

PEŞKEŞE ENGEL OLDU

Bunun üzerine işletme müdürü Ömer Gökmen’in talimatıyla devletin dozer ve araçları alana giderek sulama havuzunu yıkıp 100 metre ileriye sıfırdan havuz yaptırdı. Ardından da araziye yol açtı. Arazinin rapor için olumlu hale gelmesinin ardından ikinci kez inceleme istendi. Bu kez, Tuba K’nin yanındaki komisyon başkanı değiştirildi. Tekrar bölgede inceleme yapan Tuba K. yine olumsuz görüş verirken yeni görevlendirilen komisyon başkanı ise olumlu görüş bildirdi.

Orman arazilerinin sendika başkanının akrabalarına peşkeş çekilmesine engel olan Tuba K’ye bu kez kurumda mobbingler başladı. Tuba K. bazı kurum müdürleri tarafından tayinle tehdit edilerek özel hayatı ile ilgili iftiralar atıldı. Olay sonrası, genç kadın, mobbing uygulayan ve görevini kötüye kullanan kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.





Ağaçlandırma şefi Tuba K’ye yapılan mobbingi yargıya taşıdıklarını belirten Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, “Tuba kızımız, ormanı, toprağı ve devletini koruduğu için linç ediliyor. Ormanın birilerine peşkeş çekilmesine izin vermedi. Mobbing uygulayan ve görevlerini kötüye kullanan kurum sorumluları hukuk önünde hesap verecek” dedi.