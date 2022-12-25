Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ormanlar ve orman köylüleri için 15 maddelik çözüm önerisi

25 Aralık 2022 Pazar, 15:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Ormancılar Derneği'nin Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'Türkiye Ormancılığında 98 Yıl' buluşmasına katıldı.

Programda, ormancılık faaliyetleri yürüten sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve ormancılıkla uğraşan vatandaşlar, orman köylülerinin yaşadığı sorunları dile getirdi.

Ardından katılımcılara hitap eden Kılıçdaroğlu, ormanların anayasal olarak iyi korunduğunu ancak daha sonra anayasaya aykırı çıkarılan düzenlemelerle orman katliamlarına tanık olduklarını belirterek, "Bunun ilk ve en önemli tanıkları orman köylüleri. Orman yandığı zaman bizden çok onlar üzülüyor. Orman köylülerinin oyunu bekliyorum. Eğer siz bugüne kadar yaşadığınız sorunların dışına çıkmak istiyorsanız, orman köyünüzde insanca yaşamak istiyorsanız, gelir sahibi olmak istiyorsanız, sosyal güvenliğiniz olsun istiyorsanız beni dinleyin ve bunların tamamının hayata geçirileceğini unutmayın. Bunların hayata geçmesi için sizin desteğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"ACABA ASGARİ ÜCRETLE İŞ BULABİLİR MİYİM?"

Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında ormanlar ve orman köylüleri için neler yapılacağını 15 madde halinde sıraladı. Maddeler şöyle:

“1- Yaklaşık 2 bin civarında orman kooperatifleri, gerektiğinde sayıları artırılarak yeniden canlandırılacak ve orman kooperatiflerine her türlü araç, gereç, makine ve kuracakları tesislere yönelik gerekli ucuz kredi verilecektir. Yani orman kooperatiflerini ayağa kaldıracağız.

2- Bu orman kooperatiflerinde, orman mühendisleri, orman endüstri mühendisleri, avukatlar gibi çeşitli meslek grupları da istihdam edilecektir. Yani orman köylüsünün gerekirse hakkını, hukukunu savunacak bir avukat orada olacak. Orman mühendisi orada olacak. Orman endüstri mühendisi kooperatifte görev yapacak. Kooperatifin geliri yetmezse bunlar kamu görevlisi olarak orada çalışacaklar.

3- Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan dikili ağaç satışı ihale yöntemi, orman köyü sınırları içerisinde asla uygulanmayacak. Müteahhitlere yönelik bu uygulamaya derhal son verilecek.

4- Orman köyleri sınırları içerisinde üretilecek ağaçlar doğrudan kooperatiflere tahsis edilecektir. Bu tahsis, ortalama ihale bedeli üzerinden yüzde 40 kadar daha uygun fiyatlarla yapılandırılacaktır. Böylece orman köylüsü müteahhitlerin pençesinden kurtarılacaktır.

5- Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan orman ürünleri üretimi, ağaçlandırma ve ormancılık işlerine ait birim fiyatlar en az iki katına çıkarılacaktır.

6- Kooperatifler aracılığıyla orman köyünde bulunan her haneye yakacak odunlar ücretsiz olarak sağlanacaktır. Bunun denetimini kooperatifler üstlenecektir.

7- Kendi köy sınırları içerisinde bulunan ormanların korunmasına yönelik takip işlemleri; yangın, kaçak, kaçak kesim ve bu gibi görevler kooperatifler eliyle yürütülecektir. Bu maksatla yangın işçileri ve gerekli personel, orman köylüleri tarafından sağlanacaktır. Yani orman köylüleri bu görevi üstlenecektir.

8- Odun dışı tali ürünler; kekik, defne, keçi boynuzu gibi ürünlerin toplanması ve satışı doğrudan kooperatifler eliyle gerçekleştirilecektir.

9- Orman köyleri sınırları içerisindeki her türlü mesire alanları ve günübirlik alanlar ile tabiat parklarının işletmeciliği kooperatifler tarafından gerçekleştirilecektir.

10- Orman köyünde bulunan hanelerden en az bir kişinin orman kooperatifine üyeliği sağlanacaktır. Böylece her haneden en az bir kişi kooperatifin üyesi olacaktır.

11- Orman kooperatiflerinde hem üretim hem de tedarikçi özelliği bir arada bulundurulacak, bu kooperatiflerin faaliyetleri sadece orman ürünleri ile sınırlı kalmayacak, istenirse orman köylüsünün tarımsal ve hayvancılık faaliyetleri de bu kooperatifler eliyle yürütülecektir, yani desteklenecektir.

12- Bozuk orman arazileri; badem, ceviz, keçi boynuzu gibi gelir getirecek türlerle ağaçlandırılacak ve bu alanlardan kooperatifler gelir elde edeceklerdir.

13- Orman kooperatifleri, elde ettikleri kârları üyelerine dağıtacaktır. Kooperatif işlerinde çalışanlar ayrıca ücret alacaklardır.

14- Orman köyleri içerisinde bulunan özellikle gençlere ve kadınlara eğitimler verilerek onların çeşitli alanlarda becerileri artırılacak, bulundukları yerlerde iş imkanları sağlanarak hiç kimse işsiz bırakılmayacaktır. Orman köyü olsun olmasın, bütün kırsalda çalışan kadınların ve gençlerin tümünün sosyal güvenlik primleri devlet tarafından ödenecektir. Hiçbir genç ve hiçbir kadın, büyük kentlerin varoşlarına gidip ‘acaba asgari ücretle iş bulabilir miyim’ arayışına girmeyecektir. Köyünde, kırsalında çalışacak, üretecek, kazanacak; onun sosyal güvenlik primi devlet tarafından ödenecektir.

15- Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yükselme trendinde olan ekoturizm faaliyetleri, yani kırsal turizm, kooperatifler tarafından sağlanacaktır. Bu maksatla eski köy evlerinin yeniden tadilatı gerçekleştirilecek, gerektiğinde doğaya ve yörenin mimarisine uygun yeni konaklama yerleri kooperatifler aracılığıyla yapılacaktır.”

Kılıçdaroğlu, "Söylediklerim gerçekleştiğinde orman köylüsü ailesiyle birlikte huzur içinde kendi köyünde yaşayacaktır. Bir gelecek kaygısı taşımayacaktır, geliri iyi olacaktır. Kentin merkezine eğlenmeye gidecektir. Kırsalda çalışan herkes çalışıp ürettikçe Tükiye'nin büyümesine katkı verecektir. Bizim karnımızı doyuranların kırsalda çalışanlar olduğunu hiç kimsenin unutmaması lazım" diye konuştu.

"BUGÜNÜN MÜCADELESİ DEĞİL, GELECEĞİN MÜCADELESİ"

Ormanı ağaç olarak görenlerin ve ağacı çıkar amaçlı kullanmak isteyenlerin Türkiye'nin geleceğine ihanet ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "O nedenle orman köylülerinin ormanı korumak için verdikleri mücadele sıradan bir mücadele değil. Bugünün mücadelesi değil, geleceğin mücadelesi. Doğaya ihanet etmemek için çocuklarımızı, evlatlarımızı bugünden yetiştirmeliyiz. Orman muhafaza memurlarından tutun orman köylülerine kadar, teknisyeninden mühendisine kadar ve politikacılara kadar hepimize görevler düşüyor. Bunun için mücadele edeceğiz. Bunların hayata geçmesinin yolu demokratik yöntemlerle iktidar olmaktan geçiyor. Alın terine hak ettiği değeri vermekten geçiyor. Biz bunu yaptığımız zaman Türkiye güzelleşecektir. Ağacı eğer kesecekseniz bunu gidip uzmanına soracaksınız. Orman mühendisine soracaksınız. Buraları ranta teslim ederseniz geleceğimizi yok etmiş oluruz. Ormanda yaşayan bütün canlılar için mücadele etmek zorundayız. Orman köylüsü bu mücadeleyi yapıyor. Hiç endişe etmeyin Bay Kemal her zaman sizin yanınızda olacak" dedi.