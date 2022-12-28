Maden ocağı için ormanda dinamitle patlama yapıldı

28 Aralık 2022 Çarşamba, 14:37

Milas'ta Akbelen Ormanı’nın Yeniköy Kemerköy Termik Santrali’ne (YK Enerji) kaynak sağlanması için yok edilmemesi için İkizköylüler’in hukuk mücadelesi sürerken yurttaşlar patlama sesleriyle sarsıldı.

İkizköy Çevre Komitesi tarafından paylaşılan videoda; eskiden yurttaşların da yaşadığı ve YK Enerji’nin maden sahasını genişletmesi nedeniyle boşaltılan Işık Dere mevkiinde dinamitlerin patlama görüntüleri yer aldı.

“EVLERİMİZDE ÇATLAKLAR OLUŞTU”

Komiteden yapılan açıklamada “En az deprem kadar şiddetli. Evlerimizde çatlaklar oluştu. Ama her şeyden önemlisi bu ölüm çukurlarında eskiden koca bir yaşam vardı. Işıkdere mahallesi, koca çay, ormanlar, zeytinlikler… Hepsi eskimiş bir elektrik üretim şekli yüzünden yok olup gitti. Akbelen’e bunun için bu kadar sıkı sarıldık. Ve bırakmayacağız. Yaşamlarımızı, Akbelen’i bu acımasızlığa feda etmeyeceğiz. Yeryüzü bunu hak etmiyor” denildi.