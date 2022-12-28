Maden ocağı için ormanda dinamitle patlama yapıldı
Milas ilçe sınırında kalan Akbelen Ormanı’nın YK Enerji’ye kaynak sağlanması için kömür madeni sahasının genişletilmesi kararına karşı İkizköylülerin direnişi sürerken Işık Dere mevkiinde maden ocağı için dinamitle patlatmalar yapıldı.
Milas'ta Akbelen Ormanı’nın Yeniköy Kemerköy Termik Santrali’ne (YK Enerji) kaynak sağlanması için yok edilmemesi için İkizköylüler’in hukuk mücadelesi sürerken yurttaşlar patlama sesleriyle sarsıldı.
İkizköy Çevre Komitesi tarafından paylaşılan videoda; eskiden yurttaşların da yaşadığı ve YK Enerji’nin maden sahasını genişletmesi nedeniyle boşaltılan Işık Dere mevkiinde dinamitlerin patlama görüntüleri yer aldı.
“EVLERİMİZDE ÇATLAKLAR OLUŞTU”
Komiteden yapılan açıklamada “En az deprem kadar şiddetli. Evlerimizde çatlaklar oluştu. Ama her şeyden önemlisi bu ölüm çukurlarında eskiden koca bir yaşam vardı. Işıkdere mahallesi, koca çay, ormanlar, zeytinlikler… Hepsi eskimiş bir elektrik üretim şekli yüzünden yok olup gitti. Akbelen’e bunun için bu kadar sıkı sarıldık. Ve bırakmayacağız. Yaşamlarımızı, Akbelen’i bu acımasızlığa feda etmeyeceğiz. Yeryüzü bunu hak etmiyor” denildi.
İlgili Haberler
- Başkan Aras’tan Akbelen direnişine destek: Bu bir yaşam meselesi!
- İkizköylüler, Akbelen Ormanı için Avrupa Konseyi’ne başvurdu!
- CHP’li Öztunç: Akbelen’i aklınızdan dahi geçirmeyin, zeytin yasanızı tekrar getirmeyin!
- Akbelen Ormanı davasında İkizköylülerin itirazına ret
- İkizköylüler Akbelen Ormanı için bir kez daha adliye koridorlarında
- Muğla’da Akbelen ormanı davasında ‘yürütmeyi durdurma’ kararı kaldırıldı, çevreciler tepkili: "Bu baskılar bizi yıldıramaz"
- Bodrum Belediyesi’nden Orman Genel Müdürlüğü’ne ‘Akbelen’ davası
- STK'lerden Akbelen ve İkizköylüler için 'Adalet' eylemi
- YK Enerji’den ‘Akbelen Ormanı’ açıklaması: Elektriğe zam gelir!
- Akbelen’de ‘bilirkişi’ isyanı: Baskılara son verilsin!
- Akbelen Ormanı için direnenlerin davası ertelendi
- Akbelen Ormanı’nı savunanlar yargılanıyor
-
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu Erdoğan’ı geçti
- Mengü'nün iddiasına Akşener'in danışmanından yanıt
- Sessizliğini bozdu
- 'Gök kubbeyi başınıza yıkarız'
- Halk TV çalışanı Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu
- 'Tüm bilgileri kayıt altına aldım, öldürülürsem...'
- Gökbakar'ın o paylaşımı işletmecileri harekete geçirdi
- Doğalgaz borusu patladı: Uçuş trafiği durdu
- Buzları eriten buluşma
- Şentop'tan seçim tarihi açıklaması