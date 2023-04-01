Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'balık yasağı' açıklaması
Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "İlimiz sınırları içerisinde bulunan tüm iç su kaynaklarında akarsu, baraj, göl ve göletlerde; sazan, kadife, siraz , yayın, tatlısu kefali ve diğer türler olmak üzere balıkların üreme ve yumurtlama zamanı olan 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında avlanmaları yasaktır" denildi.
Yurt genelinde birçok ilde Tarım ve Orman Müdürlükleri, balıkçılara iç sularda 1 Nisan itibarıyla avlanma yasağı uyarısında bulundu.
YASAK 30 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK
İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
“İlimiz sınırları içerisinde bulunan tüm iç su kaynaklarında akarsu, baraj, göl ve göletlerde; sazan, kadife, siraz , yayın, tatlısu kefali ve diğer türler olmak üzere balıkların üreme ve yumurtlama zamanı olan 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında avlanmaları yasaktır. Önemli dinlenme ve mesire yeri olan baraj, göl ve akarsu kenarlarında amatör ve ticari maksatlı avcılığın yapıldığı, balık istihsal alanlarında, avcıların zaman, tür ve boy yasaklarına, azami ölçüde uymaları avcılığın sürdürebilmesi ve balık nesillerinin devamlılığı açısından önem arz etmektedir. Bu sebeple su ürünleri avcılık işi ile uğraşanların ve vatandaşların kurallara riayet etmeleri aksi takdirde haklarında yasal işlem yapılacağının bilinmesi gerekmektedir.”
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