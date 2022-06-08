Prof. Dr. Erdoğan Atmış: İktidarlarını korumak için doğayı betona kurban ettiler

08 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Erdoğan Atmış, iktidarın duyurduğu ormanlık alanlardaki artışın “kâğıt üzerinde” olduğuna dikkat çekerek “Her yıl 30-40 bin hektar farklı tahsislere ayrılıyor. Otel yaptığınız yeri, maden sahasını, HES alanını, termik santral, rüzgâr enerjisi santralı yaptığınız yeri ormana dönüştürebilir misiniz?” tepkisini gösterdi.

İKTİDAR İÇİN FEDA EDİLDİ

TOD Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Atmış, 12 meslektaşıyla birlikte yazdığı ve TOD tarafından yayımlanan “Türkiye Ormancılığı 2022: Türkiye’de Ormansızlaşma ve Orman Bozulması” kitabı üzerinden Türkiye’nin ormansızlaşma sorunlarını Cumhuriyet’e anlattı. Orman alanlarının gerçekte artmadığını vurgulayan Atmış, “2020’ye kadar 748 bin hektar orman turizm için otel, maden işletme sahası, enerji tesisi, yol, İstanbul Havalimanı gibi havalimanları, katı atık tesisi, hastane, Kuran kursu, cami, aklınıza ne gelirse 43 konuda ormancılık dışı amaçlara tahsis edildi. İşte iktidar, bu tahsislerin önünü açtı ve hızlandırdı. Her yıl 30-40 bin hektar farklı tahsislere ayrılıyor. Siz otel yaptığınız yeri daha sonra ormana dönüştürebilir misiniz? Maden sahasını, HES, termik santral, rüzgâr enerjisi santrali yaptığınız yeri, İstanbul Havalimanı’nı tekrar ormana dönüştürebilir misiniz? Bunlar dönmeyecek. Fiilen orman niteliğini kaybetmiş olduğu halde buralar hâlâ orman sayılıyor. Alansal olarak ormanlar söylendiği gibi artmıyor, kâğıt üzerinde artıyor. Türkiye’de orman örtüsü son 20 yılda 5.4 azaldı. Bu iktidar, ormanları büyüme için feda etti. Ekonomiyi ayakta tutacaktı ve böylece kendi de iktidarda kalacaktı. En büyük kurban ormanlar oldu.” ifadelerini kullandı.

