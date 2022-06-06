AKP’li Çarşamba Belediye Meclisi Üyesi, Samsun’da orman arazisini kiralamak istedi

06 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

Samsun’da İYİ Parti Salıpazarı İlçe Başkanı Şakir Şahin, İlim Yayma Vakfı Çarşamba Şube Başkanı ve AKP’li Çarşamba Belediye Meclisi Üyesi Hakan Köse’nin ilçedeki ormanın 100 dönümünü 49 yıllığına kiralamak istediğini açıkladı.

Bu durumun yurttaşları tedirgin ettiğini ifade eden Şahin, “Kiralanacak orman arazisindeki ağaçlar kesilerek fidan dikimi yapılacağı ifade edilmektedir. Köse’nin kiralamayı planladığı bu ormanlık arazide bulunan sık dokulu meşe ve geniş yapraklı ağaçların kesilerek yerine ne tür uygulamalı fidancılık yapılacağı merak konusudur” açıklaması yaptı. Hakkındaki iddialara ilişkin konuşan Köse ise mesleğinin kereste ticareti olduğunu belirterek “Orman vasfını yitirmiş 23 dönüm alanın tahsisi için başvuru yaptım. Orman vasfını yitirmiş alanı orman yapmak için kararı bekliyorum” ifadesini kullandı. Köse, İYİ Partili Şahin hakkında suç duyurusu yapacağını da söyledi.