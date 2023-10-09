'Proje, Adrasan'a zarar verecek'

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi’nde 10 hektar alanın kamp projesiyle yapılaşmaya açılmasına karşı yürütmeyi durdurma davası açıldı.

Rıfat Kırcı
Yayınlanma: 09.10.2023 - 03:00
'Proje, Adrasan'a zarar verecek'
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Antalya 4. İdare Mahkemesi’ndeki dosyaya karşı, ihaleyi alan şirketten itiraz 33 gün sonra geldi. İhaleyi alan Kumluca Belediyesi AKP’li meclis üyesi Mutlu Baykara’nın itiraz etmesi için tanınan yasal süre 15 gündü. 

‘TAHRİBAT OLACAK’

Adrasan Mahalle Muhtarı Nail Aksoy, “110 dönüm ormanlık alandan bahsediyoruz. Kamp alanı dedikleri yerde yapılaşmaya gidilecek. Projenin iptali için imza da topluyoruz. İhaleyi alan kişi Kumluca Belediyesi Belediye Meclis üyesi Mutlu Baykara’dır. Projeyle ormanlık alanlar, makiler tahrip edilecek” değerlendirmesinde bulundu.


Antalya Kumluca Adrasan

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