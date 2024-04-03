Ranttan vazgeçmiyorlar

Yayınlanma: 03.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.04.2024 - 04:00

Maden uğruna yok edilen noktaların arasında Kaz Dağları ve Kuzey Ormanları da yer alıyor. Yıllardır bölgede silttaşı ocağı işleten Akçansa Çimento’nun maden sahasını iki katına çıkarmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurduğunu gündeme getirmişti. Bakanlık projenin halkın katılımı toplantısının 18 Nisan’da yapılacağını duyurdu. Daha sonra bakanlık sürecinin devam edeceği proje onaylanırsa Kuzey Ormanları’ndaki proje sahası 92 hektara çıkarılacak. 24 milyon 898 bin TL’lik projeyle birlikte yıllık 4 milyon ton malzeme üretimi yapılacak. Üretim kapsamında alanda ANFO tipi patlayıcı ve dinamit de kullanılacak.

ÜÇ KAT BÜYÜME!

Limak Holding’e bağlı Limak Çimento’nun Hatay Hassa’daki büyütmek istediği maden ocağı için de tarih verildi. Bakanlık projeyle ilgili olarak halkın katılımı toplantısının 30 Nisan’da yapılacağını duyurdu. Projenin onay alması durumunda halihazırda 20.69 hektarlık alanda devam eden boksit madeni çalışmaları ormanın da içerisinde kaldığı 92.09 hektarlık alana çıkarılacak. Şirket bunun için 30 milyon 850 bin TL harcayacak.

Cengiz Holding’e bağlı Truva Bakır Maden İşletmeleri Anonim Şirketi ise geçen yaz Kaz Dağlarında ağaç kıyımına başlamıştı. Bölgedeki maden için kapasite artışı onayını 26 Temmuz 2022’de alan şirkete karşı açılan davada mahkeme “Hukuka aykırı” demişti. Bunun ardından şirket 14 Mart 2023’te tekrar onay alarak 294 bin ağacın yer aldığı alandaki çalışmalara başladı. Projeye karşı dava süreçleri devam ederken 90 kişinin açtığı davada bilirkişi raporu yayımlandı. Bilirkişiler projenin yaratacağı kirliliğin, su kaynağı ve orman üzerinde onarılamaz zarar vereceğini belirtti. Ayrıca yöre halkının öncelikli hakkı olan suyun madene tahsis edildiği dile getirildi.