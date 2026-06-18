Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor! İBB davasında 53. gün... Savcı 5 kişinin tahliyesini istedi: İpek Elif Atayman da aralarında!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 68 kişinin tutuklu yargılandığı 414 sanıklı İBB davasının 53’üncü günü başlıyor.

Bugün, davada dördüncü kez tutukluluk incelemesi yapılacak. Yeni tahliyelerin olması bekleniyor.

Davaya, dün savunmasına başlayan ancak yarıda kalan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten'in savunmasıyla devam ediliyor.

Cumhuriyet, Silivri'de görülen duruşmadan gelişmeleri anlık olarak bildiriyor...

17:10 | SAVCI 5 KİŞİ İÇİN TAHLİYE TALEP ETTİ

İBB Davası’nda savcı, ara mütalaasında 5 kişi için tahliye talebinde bulundu.

Eski Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman

İş insanı Yunus Göçer

Reklamcı Hasan Yalaz

İş insanı Alper Aydın

Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çolak

16:30 | ÜÇÜNCÜ AVUKAT KONUŞUYOR

Avukat Enes Ermaner’in ardından Gülten’in üçüncü avukatı Hüseyin Ersöz, savunmasına başladı.

15:30 | “MÜVEKKİLİM ÇOCUK TECAVÜZCÜSÜNDEN DAHA AĞIR BİR SUÇ MU İŞLEDİ?"

Canseven’in ardından Gülten’in ikinci avukatı Enes Ermaner söz aldı.

2019’da başlayan İmamoğlu döneminden önce, İBB tarafından verilen bazı silüet onaylarının sürelerini ekrana yansıtan Ermaner “Yüzlerce günlük onay süreleri varken bir problem olmamış. Benim müvekkilim daha kısa sürede verilen silüet onaylarını geciktirdiği iddiasıyla tutuklu” ifadelerini kullandı.

Silüet onaylarıyla ilgili beyanlarını sürdüren Ermaner, “Savcılık iş adamlarını salona getirmek istemediği için rüşvet olarak değil irtikap olarak değerlendirmiş” dedi.

Gülten’i soruşturmaya dahil eden gizli tanık Ladin’in ifadesi olduğunu hatırlatan Ermaner, “İfadeleri iddianameye bile eklenmedi ve bizim çapraz sorgu hakkımız elimizden alındı. Savcılık, kendi düşüncelerini Ladin’in ifadesiymiş gibi aktarmış olabilir” diye konuştu.

Gülten’in ihale yekilisi olarak görev yapmadığını ve yalnızca üst düzey yetkili olduğu için cezalandırılmasının istediğini belirten Ermaner, “Buğra Gökce’nin de söylediği gibi ihalelere oy birliğiyle karar veriliyor. Bu, Ak Partililer de bu oylamalarda var demek ama biz burada onlara dair bir suçlama göremiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugün müvekkilimi tahliye etmezseniz onu bir dipsiz kuyuya atmış olacaksınız” diyen Ermaner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Söylediği gibi cezaevindeyken çocuğu oldu. Birçok ilklerini ailesiyle beraber yaşayamadı. Buradan sonra belki bir daha çocuk sahibi daha olamayacak. Dolayısıyla bir daha ömrü boyunca yaşayamayacağı olayları şu anda kaçırıyor; kızının ilk adımlarını kaçırıyor, kızının ilk ‘baba’ demesini kaçırıyor, kızının ilk diş çıkarmasını kaçırıyor. Şu an dışarısı uyuşturucu tacirleriyle dolu, şu an dışarısı tecavüzcülerle dolu. Dün bir çocuk tecavüzcüsü, çocuğu zorla evlendiren kişi adli kontrolle tahliye olmuş. Ya benim müvekkilim bundan daha mı ağır bir suç işledi de burada tutuklu olarak yargılanıyor? Burada suç işlemişse bile bunun ortaya konulmasını istiyorum ben ama dosyaya baktığımda göremiyorum.”

Gülten’in cezaevindeyken kızına yazdığı masal kitabından alıntı yapan Ermaner, savunmasını şöyle sonlandırdı:

"Merak etme güzel kızım’ diyor, ‘umut edenler için hiçbir kapı sonsuza dek kapalı kalmaz.’ Benim müvekkilim bir gün o cezaevinden çıkacak ama onun bugün olmasını ben sizden talep ediyorum.”

14:10 | AVUKAT SAVUNMALARI BAŞLADI

Verilen aranın ardından tutuklular, tahliye günü için gelen çok sayıda tutuklu yakını tarafından yine salonda alkışlarla karşılandı. İmamoğlu’nun tutuklu çocukluk arkadaşı Hakan Karanis ve aile avukatı Nusret Yılmaz’ın Gülten’e yönelttiği kısa soruların ardından avukat savunmalarına geçildi.

Gülten’in savunma yapan ilk avukatı Hazal Algan Canseven, dosyada Gülten aleyhine tanık beyanı, baz kaydı veya para aktarımı olmadığına dikkat çekerken “Ramazan Gülten, bu dosyada bulunduğu makam nedeniyle suçlanıyor” diye konuştu.

“Müvekkilim Ramazan Gülten’in hangi eylem ile ihaleye fesat karıştırdığına dair delil yok” diyen Canseven, “Yalnızca bazı komisyon kararlarına imza atmış. Kendisi encümen üyesi. İhale şartnamelerini, muhammen bedelleri hazırlayan başka bir birim. İdari hukukundan sorumlu olmadığı bir durumdan, ceza hukuku bakımından bu suçun nasıl faili nasıl kabul edilebilir?” diye devam etti. Canseven, müvekkili için tahliye talebinde bulunurken “Biz sizden merhamet istemiyoruz. Hukukun gereğinin yapılmasını istiyoruz. Babalar gününde çocukların babalarına, babaların da çocuklarına kavuşmasını diliyorum. Ramazan Gülten’in tahliyesini talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

13:00 | İLK ARA VERİLDİ

İmamoğlu’nun ardından Fatih Keleş’in örgüt üyeliği ile ilgili Gülten’e sorduğu sorunun ardından mahkeme başkanı duruşmaya öğle arası verdi. İmamoğlu salondan çıkarken babasının ve kayınpederinin salonda olduğunu belirterek “Çok güçlüyüz, çok güçlüyüz, çok güçlüyüz” dedi.

Aranın ardından Gülten’in avukat savunmaları alınacak.

12:45 | “BU ÜLKEDE NAMUSLULAR, NAMUSSUZLARDAN BİN KAT CESUR OLMALI”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakim ve savcının kısar sorularının ardından Gülten’e görev süreci ve hakkındaki suçlamalarla ilgili sorular yöneltti. İmamoğlu, Gülten’e kendisinden herhangi bir usulsüz imar talimatı alıp almadığını sordu.

Gülten, İmamoğlu ile geçmişte bir tanışıklığı olmadığını belirterek, kendisine yöneltilen soruya “Kanunsuz olarak nitelendirilecek hiçbir şey olmadı” yanıtını verdi.

İmamoğlu, Üsküdar sahilindeki yıkım sürecine de değinerek Gülten’in kamu görevlisi olarak saldırıya uğradığı olayı hatırlattı. Kaçak yapıların kaldırılması için çalışma yürütüldüğünü söyleyen İmamoğlu, bu süreçte Gülten ve ekibinin görev yaptığını ifade etti.

Duruşmada Gülten’e İstanbul’daki imar süreçleriyle ilgili sorular yönelten İmamoğlu, “7 yıllık görev sürenizde size tek bir kişiye özel alan oluşturulması, tahsis, ihale ya da usulsüz imar işlemi için talimat geldi mi?” diye sordu. Gülten, “Asla gelmedi” yanıtını verdi. Ayrıca bazı kişilerin İmamoğlu’nun adını kullanarak kendilerine ulaştığını ancak bu taleplere itibar etmediklerini söyledi.

İmamoğlu, kendisi hakkında yöneltilen örgüt suçlamasına da değinerek, belediye yönetiminde kişisel çıkar doğrultusunda hareket edilmediğini söyledi. İmar artışı veya ruhsat süreçleri konusunda da Gülten’e soru yönelten İmamoğlu, “Tek bir parsel için ‘bunu yapın, ruhsattan geçirin’ diye önünüze bir dosya koyduk mu?” dedi.

Gülten bu soruya da “Hayır Başkanım” yanıtını verdi.

“KAÇAK GAZETECİLİK YAPILIYOR”

İmamoğlu ayrıca, imar süreçleriyle ilgili yönelttiği soruda iktidara bazı basın kuruluşlarının kullandığı binalarla ilgili de iddiada bulundu. İmamoğlu, Yeni Şafak gazetesinin Topkapı’daki şehir parkı üzerindeki binasının kaçak olduğunu belirterek “Kaçak binada gazetecilik yapıyor” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu savunmasının sonunda Gülten’e teşekkür ederek, “Bu ülkede namuslu insanlar, en az namussuzlar kadar cesur olmak zorundadır. İyi ki varsın Ramazan Bey” ifadelerini kullandı.

12.20 I “BU ANLAYIŞ, ÖRNEK OLDU”

Savunmasının son bölümünde Ernest Hemingway’in İhtiyar Balıkçı romanından örnek veren Gülten, İBB’de yaptıkları çalışmaları şu sözlerle anlattı:

“Belediyeciliğin yalnızca beton, kaldırım ve asfalttan ibaret sayıldığı bir dönemde; kreşlerle, kent lokantalarıyla, engelli kamplarıyla, halk süt, askıda fatura uygulamalarıyla, meydanlarla ve yaşam vadileriyle dayanışmayı, eşitliği ve adaleti büyüten bir anlayış ortaya konmuştur. Bu anlayış, ulusal ve uluslararası ölçekte de yerel yönetimlere örnek olmuştur.”

“KIZIM 11 AYLIK OLDU, BİR SÜRÜ İLKİNİ KAÇIRDIM”

Cezaevindeyken dünyaya gelen kızı Maya hakkında konuşan Gülten, doğuma katılmak için verdiği dilekçelerin yanıtsız bırakıldığını açıkladı. Gülten, bu süreci şöyle anlattı:

“Kızımın dünyaya geldiğini, doğumdan tam 10 saat sonra, avukat görüş kabininde öğrendim. Sonraki hafta şansımıza açık görüş haftasıydı, henüz bir haftalık olan kızımla bir saatliğine tanışabildik. Biberonunun içeri alınabilmesi için bile mücadele etmek zorunda kaldık.

Bugün kızımız Maya 11 aylık. Bir sürü ilkini kaçırdım. Saymakla bitmez. İlk kez baba dediğini ise mahkeme salonunda eşimin haykırışıyla öğrendim. Önümüzdeki pazar ilk Babalar Günü’müz. Sırada ilk yaşı, ilk adımları ve daha nice ilkleri var. Bütün bu mahrumiyetin içinde elimden gelen tek şey, kızıma 2 masal kitabı hediye edebilmek oldu.”

11.30 I İRTİKAP, İHALE VE DOLANDIRICILIK İDDİALARINA KARŞI SAVUNMA

Dün yarım kalan savunmasına devam eden Gülten, ilk olarak kendisine irtikap suçlaması yöneltilen eylemlerle ilgili konuştu.

Gülten, bu kapsamda suçlama konusu yapılan silüet onaylarının tek bir kişinin takdirine bağlı olarak değil, çok disiplinli teknik bir değerlendirme ve müzakere sürecinin sonucu olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Silüet onay süreçleri üzerinden irtikap suçu inşa edilmeye çalışılması, maddi olgulara dayanmayan, varsayıma dayalı bir kurgudan ibarettir. Nitekim iddianamenin değerlendirme bölümünde, silüet onaylarının sözde örgütün irtikap yöntemi için sıkça başvurduğu bir araç olduğu yönünde peşin bir kabul ve önyargısıyla hareket edilmiş. Oysa iddianamede yer almayan, adeta buharlaşan gizli tanık Ladin’in savcılığa sunduğu 32 adet silüet onayına ilişkin proje listesi bilirkişi incelemesine konu edilmiş yapılan inceleme sonucunda herhangi bir hukuka aykırı işlem bulunmadığı açıkça ortaya konulmuştur.”

Hakkında ileri sürülen bir diğer suçlamanın ise ihaleye fesat karıştırma ve nitelikli dolandırıcılık iddiaları olduğunu belirtilen Gülten, “Bu kapsamda iddianamede, idare tarafından yapılan gelir getirici ihalelerde, belediye encümen üyesi olarak ihale komisyonlarında üye sıfatıyla bulunmam veya zaman zaman vekâleten bu görevi üstlenmeme yer verilmiş. Ancak iddianamede, hangi fiilimin ihaleye fesat karıştırma veya nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturduğuna ilişkin tek bir somut tespit bulunmuyor” diye konuştu.

“ÖRGÜT ÜYELİĞİNDE TEK DELİL HTS’LER”

Savunmasının son kısmına yaklaşırken hakkındaki örgüt üyeliği iddialarına yönelik de konuşan Gülten, “Benim örgüt üyeliğim iddiasının dayanağı olarak gösterilen hususlar; beş yıl İmar Müdürü, bir yıl İmar ve Şehircilik Daire Başkanı olarak yürüttüğüm görevlerin gereği olan iş ve işlemlerden ibaret” ifadelerini kullandı.

İddianamede örgüt üyeliğine dayanak olarak gösterilen tek delilin HTS kayıtları olduğuna dikkat çeken Gülten, “Birlikte görev yaptığımız kişilerle, kamu hizmetlerinin aksamaması için iletişim kurmamızdan daha doğal bir şey yok” derken söz konusu kayıtlardan biri olan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı telefon görüşmesini şu sözlerle anlattı:

“Örneğin bu HTS kayıtları arasında tarafıma soru olarak yöneltilen görüşmelerden biri de Sayın Ekrem İmamoğlu ile yaptığım görüşmedir. Bu görüşmenin içeriğini özellikle hatırlamamın sebebi, benim için son derece özel bir tarihe denk gelmesidir. Daha önce de ifade ettiğim üzere, 30 Mayıs 2023 tarihinde Üsküdar sahilindeki kaçak yapıların yıkımı sırasında saldırıya uğramıştım. Olay sonrasında hastaneye giderken Ekrem Başkan beni arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve bir ihtiyacım olup olmadığını sormuştur. Dolayısıyla ‘delil’ olarak ileri sürülen HTS kayıtları, içerik itibarıyla kamu görevinin olağan akışı içinde yapılan bu tür görüşmelerden ibarettir.”

DAVAYI İZLERKEN SORU ÇÖZDÜ

İBB davası kapsamında tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in kızının, davayı izlerken soru çözdüğü görüldü. O anlar kameralar tarafında da kayıt altına alındı.