Rize Çayeli’nde deniz dolgusu projesine ÇED’siz onay

Uzmanların “Doğaya zarar veriyor” uyarılarına karşın özellikle Karadeniz bölgesinde dolgu çalışmaları devam ediyor. Son olarak MHP’li Rize Çayeli Belediyesi de rekreasyon ve sportif faaliyet amacıyla denizi dolduracak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyenin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) dosyası hazırlamadığı projesine onay verildiğini duyurdu. Sadece daha basit bir yöntemle proje tanıtım dosyası (PTD) hazırlayan belediye, 9 milyon 100 bin TL değerindeki projesini Büyüktaşhane Mahallesi’nde yapacak.

Daha önce Cumhuriyet’in de gündeme getirdiği proje kapsamında 25 bin 600 metrekarelik alan doldurulacak. Belediyenin hazırlattığı PTD’de kaya dolgusu işlemlerinin deniz dibinde tahribata yol açacağı belirtildi. Ayrıca proje sahasının yer aldığı bölgenin balık popülasyonu bakımından zengin olduğu da aktarıldı.

Deniz dolgusu projeleri, kıyı erozyonunu tetiklemesinin yanı sıra deniz içerisindeki doğal yapıyı bozması sebebiyle de uzmanlar tarafından eleştiriliyor. Uzmanlar, dolguyla beraber denizin kendi kendini yenileme mekanizmasının çöktüğünü aktarırken, “kötü” örneklerin arasına da yağış ve fırtınanın yaşandığı kış aylarında sular altında kalan dolgu projesi Karadeniz Sahil Yolu bulunuyor. l