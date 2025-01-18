Sakarya’daki kalker ocağı bakanlığın ÇED olumlu kararı ile 106 hektara genişleyecek

Yayınlanma: 18.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 18.01.2025 - 04:00

Türkiye’nin ormanlık alanlarında madencilik çalışmaları sürüyor. Yaşam savunucularının ormanları korumak için verdiği mücadele devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projelere bir bir onay veriyor. Sakarya’da faaliyet gösteren Sakarya Öztaş İnşaat Hafriyat Nakliyat Madencilik, Pamukova’daki kalker ocağı alanını 106 hektara genişletecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verdiği projeyle birlikte toplamda 149 futbol sahası büyüklüğündeki alanda etkili olacak proje kapsamında kırma eleme tesisi de kurulacak. Açık ocak şeklinde işletilecek projeyle birlikte patlatma da yapılacak. Çalışmalarda ANFO tipi patlayıcı ve dinamit kullanılacak. Bir patlatma sırasında 61 kilogram dinamit kullanılacakken ayda 12 patlatma yapılacak. Patlatma yapılacak alana en yakın konut ise 315 metre mesafede yer alıyor.

TARIM ALANI DA VAR

Proje kapsamında belirlenen alanların 99.28 hektarı orman, 7.69 hektarı ise tarım arazisinden oluşuyor. Ormanlık alanlarda yapılan çalışmalara göre, bölgedeki ağaç türleri kızılçam ve karaçam şeklinde. Kapalılık oranı iki olan ormandaki 3 bin 700 ağaç ise maden çalışmaları kapsamında kesilecek. Ekonomik ömrü 20 yıl olarak belirlenen projenin, ilerleyen zamanlarda ömrünün uzatılabileceği belirtiliyor. Şirket projesi için 49 milyon 323 bin TL harcayacak.

Proje kapsamında yılda 2 milyon ton üretim sağlanacak. Yılda 300 üretim yapılması planlanan projede 30 kişinin çalıştırılacağı belirtiliyor. Projenin halkın katılımı toplantısı ise 14 Kasım 2023’te düzenlenmişti. Yurttaşlar, nakliye sırasında oluşacak toz emisyonlarından ve tarım alanlarında oluşabilecek olumsuzluklardan endişe ettiklerini dile getirmişti.