Salda Gölü'nün suyu çekiliyor

Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan ve koruma altında olmasına karşın su çekilmesinin gözlendiği Salda Gölü için “tam koruma” istendi.

Bülent Ecevit
24 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00
Salda Gölü'nün suyu çekiliyor
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Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı Gazi Osman Şakar, beyaz kumsalda kararmalar oluşmaya başladığını ve su çekilmesinin de hızlanarak devam ettiğini söyleyerek “Salda Gölü’ndeki güncel stromatolit (mavi yeşil alg) oluşumlarının dünyada az bulunan bir örnek olması ve gölün bu yönü ile ekolojik olarak benzersizlik özelliğine sahip olması, Salda Gölü’nün mutlaka ve çok titiz korunmasını zorunlu hale getirmekte olduğunu görüyoruz” dedi. 

 

 


Burdur Salda gölü Salda Gölü Koruma Derneği

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