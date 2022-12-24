Salda Gölü'nün suyu çekiliyor
Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan ve koruma altında olmasına karşın su çekilmesinin gözlendiği Salda Gölü için “tam koruma” istendi.
Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı Gazi Osman Şakar, beyaz kumsalda kararmalar oluşmaya başladığını ve su çekilmesinin de hızlanarak devam ettiğini söyleyerek “Salda Gölü’ndeki güncel stromatolit (mavi yeşil alg) oluşumlarının dünyada az bulunan bir örnek olması ve gölün bu yönü ile ekolojik olarak benzersizlik özelliğine sahip olması, Salda Gölü’nün mutlaka ve çok titiz korunmasını zorunlu hale getirmekte olduğunu görüyoruz” dedi.
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