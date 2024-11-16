Samsun ve Amasya’da 37 rüzgâr türbini dikilecek

Yayınlanma: 16.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.11.2024 - 07:51

Enerjisa Elektrik Enerjisi, Samsun ve Amasya sınırlarında kalan alanda “19 Mayıs Depolamalı Rüzgâr Enerji Santralı” kuracak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunan şirketin projesi için halkın katılımı toplantısı 5 Aralık’ta yapılacak. Şirketin 3 milyar 5 milyon TL harcayacağı proje kapsamında marjinal tarım alanı, nitelikli tarım alanı ve orman alanı içerisine 37 rüzgâr türbini yerleştirilecek. Proje alanı Ladik Kuş Bahçesi Sit Alanı ve Kardelen Çiçeği Doğal Sit Alanı’na yakın mesafede bulunuyor. Projenin inşaat süresi yaklaşık 30 ay olacak. İnşaat aşamasında 75 kişi, işletme aşamasında ise 15 personeli çalıştırılması planlanıyor. RES’in yanında alana idari bina da dikilecek.