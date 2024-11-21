SAOB, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin liman projesine ilişkin açıklamada bulundu

Yayınlanma: 21.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.11.2024 - 04:00

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kruvaziyer gemilerinin rıhtıma yanaşması için liman projesi hazırladı, yeni imar planı mecliste oyçokluğuyla kabul edildi. Belediyenin yeni imar planı tartışmalara neden oldu. İmar planında plan ve yapı ruhsatı iptal edilen Tanrıverdi Grup’a ait otel de bulunuyor. Samsun Akademik Odalar Birliği (SAOB), imar planındaki soru işaretlerini gündeme getirdi. Açıklamasında, “Deniz derinliğinin en sığ olduğu, kum dolgunun en fazla oluştuğu yerde tasarlanmış bir liman projesidir. Plan şeması itibarıyla asıl amacın planları ve ruhsatı iptal edilen otel yapısını kurtarmaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Atila Tekcan da “Kimse buraya kruvaziyer gemi limanı yapılacak diye beklemesin. Liman projesi yalnızca otelin varlığını ve çalışmasını sürdürebilmek amacıyla mülk sahipleriyle üst düzey yetkili kişilerin çözüm buldukları tek yoldur” ifadelerini kullandı.