Saraçoğlu Mahallesi'ne ilişkin davada bilirkişi, üçüncü planı da 'aykırı' buldu

Yayınlanma: 13.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.04.2023 - 03:00

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nden yapılan açıklamaya göre, Saraçoğlu Mahallesi’nde iki kez koruma amaçlı uygulama imar planı yapıldı.

KARAR UYGULANMADI

Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davalar sonucu planlar iptal edildi ancak yargı kararları uygulanmadı. Mimarlar Odası, hazırlanan üçüncü imar planı için de dava açtı. Söz konusu davada, bilirkişi raporu yayımlandı.

Bilirkişiler, mahkemeye sundukları raporda, mahkeme kararlarına uyulmadığına dikkat çekerek üçüncü planın da “imar ve koruma mevzuatına, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı” yönünde görüş sundu.

‘MİMARİ KATLİAM’

Raporu değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bilirkişiler sundukları raporla, Cumhuriyetin simge değeri Saraçoğlu Mahallesi’ni talanda ısrar edenlere en güzel yanıtı vermiştir. Üçüncü plan da iptal edilmeli, içler acısı bir halde olan Saraçoğlu Mahallesi’nde restorasyon adı altında mimari katliam yapanlar cezalandırılmalıdır” dedi.

(Tezcan Karakuş Candan)

Saraçoğlu’ndaki tahribatları anımsatan Candan, şunları kaydetti:

“Restorasyon adı altında yapılan inşai çalışmalar nedeniyle de birçok anıt ağacın kökleri parçalandı bazı anıtlar ise kesildi. Biyolojik gölet adı altında Saraçoğlu’na beton döküldü. Yeşil doku yok edilirken akıllara ziyan bir şekilde alana yapay çim serildi. Yapıların tescilli duvarları yıkılarak yapılar ticarethaneye dönüştürüldü. Kent merkezindeki nefes alanımız ve Cumhuriyet’in simge değeri Saraçoğlu Mahallesi’ne daha fazla zarar verilmeden alandaki parçaçıl tüm planlar iptal edilmelidir.”