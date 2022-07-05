Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Saraçoğlu Mahallesi'ndeki hukuksuzluğu yargıya taşıyacak

05 Temmuz 2022 Salı, 23:52

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan,Cumhuriyet’in ilk toplu konut proje si olarak ağaçları, yapıları ve alanı ile tescilli kültür varlığı olan Saraçoğlu Mahallesi'nde, imar planları mahkeme kararıyla iptal edilmesine rağmen inşaat faaliyetlerine devam eden ve yeni plan yaparak hukuksuzluğu devam ettiren kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Candan, şunları kaydetti:

“Yargı Saraçoğlu mahallesinin planlarını iptal ettikçe sürekli aynı içerikte plan yapılarak Saraçoğlu mahallesindeki hukuksuz müdahaleler devam ettiriliyor. Kurumlar da bu hukuksuzluğa ortak oluyor. Saraçoğlu mahallesinde yargı kararlarını arkadan dolanarak hukuksuz ve dayanaksız plan yapan, uygulayan tüm kurumlar ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

Saraçoğlu Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planlarına açtığımız dava, 17. İdare Mahkemesi tarafından oybirliği ile bir kez daha iptal edildi. 17 Mayıs’ta iptal edilen karar, bize tebliğ edildi. Bu arada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 20 Nisan’da yeni planı askıya çıkarttı. O planı da yargıya taşıdık. Arkasından tüm restorasyon projelerinin dayanağı olan Koruma Kurulu kararları iptal edildi. Sonra 29 Haziran’da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü’nde bu kez de İmar Kanunu 18. madde uyarınca imar uygulaması askıya çıkartıldı. Bu uygulama ile Saraçoğlu mahallesi ikiye bölünerek parsel parsel parçalanıyor. Saraçoğlu mahallesinin özgünlüğünü bozan, kamusallığını özelleştiren turizm ve ticaret kullanımında olacak parseller, konut bölgesinden ayrılıyor. Bu plan, Saraçoğlu mahallesinin parsel parsel, daire daire parçalanarak satışına hazırlıktır. Bu planı da yargıya taşıyacağız.

SARAÇOĞLU MAHALLESİ BÖLÜNÜP PARÇALANAMAZ"

1/25.000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı Plan Açıklama Raporu gereği, Saraçoğlu mahallesinin Bakanlıklar alanı ile bütünleştirilerek planlanması gerekirken dava konusu nazım ve uygulama imar planında Saraçoğlu mahallesinin müstakil olarak planlandığı ve bütünlüğünün bozulduğu iptal kararında ifade edilmiştir. Saraçoğlu mahallesinin kendi içerisinde de parçalanması aymazlıktır, meslek ahlakına aykırıdır. Bu planları yapanların her biri sorumludur; imza atan, onay veren, askıya çıkartan kurumların, kişilerin hepsi sorumludur. Cumhuriyet’in başkenti Ankara, dünyada, tasarlanmış başkentlerden ikincisidir. UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girme potansiyeli olan Başkent’in bir bütünlük içerisinde planlanması gerekirken Saraçoğlu mahallesi önce Bakanlıklar ve Güvenpark bütününden kopartılarak planlandı, şimdi de kendi bütünlüğünden koparılarak parça parça planlanıyor. Saraçoğlu Mahallesi, Bakanlıklar ile bir bütündür ve Başkent’in UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girme şansıdır. Saraçoğlu mahallesi bölünemez, parçalanamaz.

RUHSATLARI İPTAL EDİN

Saraçoğlu mahallesinde üst üste yargı kararları ile yapılan uygulamaların hukuksuzluğu gözler önüne serilmişken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı yargı kararlarını uygulamaya, Kültür Bakanlığı’nı kentsel sit alanı olan, ağaçları ve yapıları tescilli olan Saraçoğlu mahallesinin korunması konusunda sorumluluklarına ve yetkisine sahip çıkmaya, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni hem alanda mülkiyet hakkı olduğu için hem de KUDEB olarak, Çankaya Belediyesi’ni ise Saraçoğlu mahallesinde verdiği ruhsatları iptal etmeye bir kez daha davet ediyoruz.”