Seferihisar’ın kalbine otel projesi!

Yayınlanma: 24.05.2023 - 11:24

Güncelleme: 24.05.2023 - 11:24

Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı; İzmir’in Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi’ndeki Bera Holdinge ait nitelikli doğal koruma alanı, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı içerisindeki 311 bin 809 metrekarelik alandaki plan değişikliği önerisi kabul etti.

Ormanlarla çevrili ve denize sıfır parsellere günübirlik tesis, otel yapılabilecek.

Alanın çevresinde orman alanları yer alırken, 311 bin 809 metrekarelik alanının yüzde 52’si otel alanı, yüzde 15’i günübirlik tesis, yüzde 11’i ise park alanı olarak ayrıldı.

Öte yandan İzmir Büyükşehir belediyesi projeyle ilgili olumsuz görüş bildirdiği aktarıldı.