Selçuk’ta "JES''e hayır" kampanyası
İzmir’in Selçuk ilçesinin Havutçulu, Çamlık ve Gökçealan köylerini içine alan sahada hayata geçirilmek istenen Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesine karşı Selçuk Kent Konseyi kampanyası başlattı. Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanya Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel imza verdi JES’ karşı direneceklerini söyledi.
Efes Selçuk’un Havutçulu, Çamlık ve Gökçealan köylerini içine alan sahada hayata geçirilmek istenen Jeotermal Enerji Santrali (JES) Projesinin tekrar gündeme geldi. Daha önce sivil toplum örgütleri, çevre örgütleri ve yurttaşların direnişiyle iki kez iptal ettirilen projenin yeniden gündeme gelmesiyle Selçuk Kent Konseyi “JES’E HAYIR” imza kampanyası başlattı.
Yarın düzenlenecek eylem öncesi imza kampanyasına destek veren Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, tarıma, doğaya ve insan sağlığına geri dönüşü olmayan projeye bir kez daha karşı çıkacaklarını belirterek; “JES’E Hayır. 15 Ekim Salı günü saat 10.00’da Havutçulu Köyü’nde hep birlikte yeniden direneceğiz. Daha önce nasıl iki kez iptal ettirdiysek halkın gücüyle tekrar iptal ettireceğiz” dedi.
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