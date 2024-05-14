"Sermaye bizi soymak için dağa çıktı"

Eskihisar Mahallesi’nde yapılması planlanan mermer ocağı projesi için “ÇED gerekli değildir" kararına tepki gösteren yöre halkı projenin iptali için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne dilekçe verdi. Köylü Lütfü Kırayoğlu, “Batı Anadolu’nun göz bebeği olan bu kent 40 yıldır ağır bir saldırı altında. Eskiden eşkiyalar dağa çıkardı şimdi sermaye bizi soymak için dağa çıktı” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 14.05.2024 - 16:00
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Muğla’nın Yatağan ilçesi Eskihisar Mahallesi’nin Stratonikeia Antik Kenti ve ormanlık alana yapılması planlanan mermer ocağı projesi için "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir" kararı verilmesine yöre halkı tepki gösterdi.

Projenin iptali için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne dilekçe veren yöre halkı adına konuşan Lütfü Kırayoğlu, “Batı Anadolu’nun göz bebeği olan bu kent 40 yıldır ağır bir saldırı altında. Son dönemde de gözlerini para hırsı bürümüş, madencilerin saldırı altında. Artık sermaye dağa çıktı. Eskiden eşkiyalar dağa çıkardı şimdi sermaye bizi soymak için dağa çıktı. Kasım ayında bir şirket, köye gelip hiçbir inceleme yapmadan ÇED raporu hazırlayıp köye saldırmak istemişti. Biz Eskihisar köylüleri olarak onları püskürttük. Bu kez yeni bir şirket yine bin 500 dönümlük bir arazi üzerinde hemen köye 500 metre mesafede seslenseniz duyacak kadar bir mesafe de mermer ocağı açmak istemektedir. Buraya yola çıkmadan önce hiç kimseye haber vermeden patlamayı yaşayarak buraya geldik. Biz bu duruma boyun eğmek istemiyoruz” dedi.


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