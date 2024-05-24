Şirket Marmaris Milli Parkı içerisinde kalan otel çalışmasına devam ediyor iddiası: Peyzaj işlerini yapıyorlarmış!
Muğla’nın turistik ilçelerinde 15 Mayıs itibarıyla inşaat yasağı başladı. Yasak kapsamında ağır nakliyat, hafriyat ve harç gibi inşaat çalışmaları yapılmayacak.
Ancak yasağa karşı birçok noktada çalışmalar devam ediyor. Bunların içerisindeki en büyük inşaatlardan biri ise Sinpaş’a tarafından Marmaris Milli Parkı içerisindeki otel projesi. Yıllardır projeye karşı hukuki mücadele yürüten yaşam savunucuları yasağın başlamasının ardından otel çalışmalarının devam ettiğini iddia etti. Alanı görüntüleyen yurttaşlar, bölgenin ışıklandırmayla birlikte akşam çalıştığını da belirtti.
Cumhuriyet, görüntüleri
şirkete sordu. Yapılan
açıklamada, “Usulsüz
çalışıldığı iddiası
hiçbir şekilde gerçeği
yansıtmamaktadır. İddia
edilenin aksine sadece birkaç
bahçıvanla yapılan çalışma
tamamen bitki dikimi,
peyzaj düzenlemesidir.
Renkli çiçek ve bitki
haricinde 35 bin ağaç
ekimi için hazırlıklarımızı
sürdürüyoruz” dendi.
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