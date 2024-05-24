Şirket Marmaris Milli Parkı içerisinde kalan otel çalışmasına devam ediyor iddiası: Peyzaj işlerini yapıyorlarmış!

Yayınlanma: 24.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.05.2024 - 04:00

Ancak yasağa karşı birçok noktada çalışmalar devam ediyor. Bunların içerisindeki en büyük inşaatlardan biri ise Sinpaş’a tarafından Marmaris Milli Parkı içerisindeki otel projesi. Yıllardır projeye karşı hukuki mücadele yürüten yaşam savunucuları yasağın başlamasının ardından otel çalışmalarının devam ettiğini iddia etti. Alanı görüntüleyen yurttaşlar, bölgenin ışıklandırmayla birlikte akşam çalıştığını da belirtti.

Cumhuriyet, görüntüleri şirkete sordu. Yapılan açıklamada, “Usulsüz çalışıldığı iddiası hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edilenin aksine sadece birkaç bahçıvanla yapılan çalışma tamamen bitki dikimi, peyzaj düzenlemesidir. Renkli çiçek ve bitki haricinde 35 bin ağaç ekimi için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dendi.

