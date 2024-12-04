Şirket otel onayının ardından alanda kapasiteyi artırmak için başvurdu

Yayınlanma: 04.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.12.2024 - 06:34

Zeytin yetiştiriciliğinin ve zeytinlerin korunması için 1939’da çıkarılan Zeytin Kanunu’na karşın Türkiye’nin zeytinliklerinde yapılaşma çalışmaları devam ediyor. Muğla Bodrum’daki Türkbükü’nde Hebil Bodrum Ortaklığı tarafından yapılmak istenen 85 oda kapasiteli turizm konaklama tesisi projesi büyümeye gidiyor. Şirket geçen yaz aldığı otel onayının ardından, kapasiteyi artırmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık projeye, “Çevresel Etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararıyla birlikte onay verdi. Alınan bu onayın ardından şirket 30 bin 24 metrekarelik alandaki oda sayısını 96’ya çıkaracak. Arsa sahipleri içerisinde AKP’ye yakınlığıyla bilinen isimlerin de bulunduğu alana, dört yıldızlı konaklama tesisi yapılacak. Şirket bunun içinse 116 milyon 879 bin TL harcayacak.

Bodrum Belediyesi’nin belirlediği inşaat sezonunda başlayacak olan çalışmaların 36 ay sürmesi planlanıyor. Bunun yanında alan, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarında “zeytinlik” olarak kayıtlıydı.Ancak alan daha sonra kayıtlara “arsa” olarak geçti. Proje alanı aynı zamanda Bodrum Yarımadası Önemli Doğa Alanı (ÖDA), Önemli Kuş Alanı (ÖKA), Önemli Bitki Alanı (ÖBA) içerisinde bulunmakta.