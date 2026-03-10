Netanyahu’nun ölmüş ya da yaralanmış olabileceği yönündeki iddialar gündemde

İran basınında yer alan bilgilere göre, bu iddiaları güçlendirdiği öne sürülen bazı gelişmeler şu şekilde sıralanıyor:

GÜNLERDİR ORTALARDA YOK…

Netanyahu’nun kişisel kanalında yayımlanan son videonun üzerinden yaklaşık üç gün geçti. Başbakanın görüntülerinin paylaşıldığı son fotoğrafların yayımlanmasının üzerinden ise neredeyse dört gün geçti. Bu tarihten sonra Netanyahu’ya atfedilen açıklamaların yalnızca yazılı metin şeklinde paylaşılması dikkat çekti.

Son videodan önceki dönemde, Netanyahu’nun kanalında günde en az bir, bazen üç video yayımlanıyordu. Ancak son üç gündür hiçbir video paylaşılmaması spekülasyonların artmasına neden oldu.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

Bazı İsrail kaynakları, 8 Mart’ta Netanyahu’nun konutu çevresindeki güvenlik çemberinin genişletildiğini ve özellikle intihar dronlarına karşı ek önlemler alındığını bildirdi.

ZİYARET İPTAL EDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ile Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’un bugün İsrail’e yapması planlanan ziyaretinin iptal edilmesinin de bu durumla bağlantılı olabileceği öne sürülüyor.

MACRON GÖRÜŞMESİ BELİRSİZ

Élysée Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Netanyahu arasında gerçekleştiği bildirilen telefon görüşmesine ilişkin yayımladığı haberde görüşmenin hangi tarihte yapıldığını belirtmedi. Açıklamada yalnızca görüşmeye ait olduğu iddia edilen bir metin paylaşıldı.

Öte yandan, söz konusu iddialar henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmış ya da yalanlanmış değil.