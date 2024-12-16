Sit alanına yüzlerce lüks villa yapılacak

Yayınlanma: 16.12.2024 - 09:59

Güncelleme: 16.12.2024 - 14:51

Ege Yapı, Urla’daki sit alanına lüks villalar yapmak için harekete geçti. Yağcılar köyünde 300 dönümlük çam ve zeytin ağaçlı tarım arazisinin 2018 yılında 1. derece doğal sit statüsünü 3. dereceye düşüren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgeyi çevre düzeni Planında “kentsel gelişim alanı” olarak belirleyerek yapılaşmanın önü açtı. Bir yurttaşın açtığı dava ile planlar iptal edildi. Danıştay 6. Dairesi de kararı onadı.

Bu kez bakanlık üç parsel alanı yüzlerce parsele bölerek yeniden yapılaşmaya açtı. İzmir Büyükşehir, Urla belediyeleri, Koyunu Koruma ve Geliştirme Derneği ile Yağcılar köyü sakinleri de iptali için dava açtı.

18 Aralık'ta yapılacak bilirkişi incelemesi için destek çağrısı yapan Avukat Şehrazat Mercan, “Plan kararlarını, devlet eliyle eğip bükerek, mahkeme kararının arkasından geçerek yüzlerce konut yapımı ile yaşanmaz hale getirecek bu gelişmenin önüne geçmek yurttaşlık görevimiz” dedi.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan da “Altınköy’de sit alanında 650 konut yapılmak istenen bölge var. Ne doğanın, ne yolun kaldırabileceği bu alanda talana izin vermememiz gerekiyor” diye konuştu.