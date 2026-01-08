Su krizi tüm dünyada etkisini artırmaya başlarken Türkiye’deki birçok gölün kuruması dikkat çekiyor. Araştırmalara göre son 60 yılda Türkiye’deki 240 gölün 186’ı kurudu. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, “Göle giren suların azalmasında kurak dönemler kadar hatta ondan daha fazla plansız su yönetimi ve verimsiz su kullanımı etkili oluyor” dedi.

‘AŞAMALAR GEÇİLMEDİ’

Su Politikaları Derneği olarak 2021’de yayımlanan raporda doğal göller ve sulak alanlar için acil önlem çağrısı yaptıklarını anımsatan Yıldız, “Ülkemizde göllerimizle ilgili yapılan çalışmaların çok büyük bölümü göllerin mevcut durumunun tespiti ve bir envanter çıkartılması şeklinde. Göllerimizin korunması ve rehabilitasyonu aşamasına geçemedik. Göllerimizin korunması için göl havzası ölçeğinde alınması gereken önlemler yetersiz kalıyor” tespitinde buluyor.

Tüm bu nedenler sonucunda Türkiye’deki göllerin sahipsiz olduğunu söyleyen Yıldız, “Göllerimize nehir havzası ölçeğinde sahip çıkacak güçlü bir kurumsal yapı oluşturulmalıdır” dedi. Yıldız, “Kurumlar tarafından göllerimizin su bütçesi hesapları iklim değişikliği de dikkate alınarak yeniden yapılmalı, havza planlamaları göllerimizi koruyacak şekilde revize edilmeli, göllere akan yüzey suları ve gölleri besleyen yeraltı sularından yapılan su kullanımları incelemeye alınarak su tahsisleri yeniden yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Yıldız, “Bunun yanı sıra gölü besleyen su kaynaklarının bulunduğu havzalarda modern sulama altyapısı olmayan sulamaların ve aşırı su çekimi yapan kişilerin ve işletmelerin su tahsisleri iptal edilmelidir. Yoksa göllerimizi ve sulak alanlarımızı hızla kaybedeceğiz”