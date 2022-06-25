Son Dakika: Marmaris'teki yangın kontrol altına alındı

25 Haziran 2022 Cumartesi, 10:44

21 Haziran'da Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başlamış, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılmıştı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale etti.

Yangın bölgesinde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım Bakanı Vahit Kirişci yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Kirişci'nin açıklamaları şöyle:

"Herhangi bir insan can kaybı yok. Ama ormanlarımızın içerisindeki doğal yaşamın bir parçası haline gelmiş canlarımızla ilsili kayıplarımızla ilgili elimizde kesin bir belge olmadığı için bu üzüntümüzü de belirterek ama insan can kaybımız olmadığını belirtmek istiyorum. Aslında ormanın var olduğu günden beri insana ihtiyacı yoktu. Kendi doğal yaşamını hep böyle südür4dü. Ama gün geldi devran döndü bugünkü modern yaşamın da birtakım dayatmalarıyla insanın bu kez ormana katkı sağlaması gündeme geldi. Bu desteğe ihtiyaç duymasının temel nedeni bizim insanlar olarak özensizliğimiz dikkatsizliğimiz veya kasti davranışlarımız oldu. Ormanın korunmasına yönelik biz yöneticilerin ve tüm vatandaşlarımızın teyakkuz halinde olması gerekiyor.

Orman teşkilatımız 183 yıllık mazisi olan, cumhuriyetimizden çok daha eski bir müktesebatı olan bir teşkialt. Bu teşlilatımızın tek başına bu konularla ilgili başarı elde etmesi yeterli değildir. Bir birliktelik olması gerekiyor. Bu beraberliği 1999 depreminden hareketle tecrübenin iyi olanını almak isteriz ama bazen hepimizi üzen acı tecrübeler de maalesef olabilmektedir. Ne olursa olsun bu tecrübelerden istifade etmemiz gerekir. Türkiye'deki orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklıdır. Hangi sebepten olursa olsun bunların oranı yüzde 88. Vatandaşlarımızın çok dikkatli olmalarını, ve yüzde 55'i hassas ormanlardan oluşan böyle bir coğrafyada güzel Muğla'mızda hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor.

SOYLU MUHALEFETİ HEDEF ALDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bölgedeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamalarda muhalefeti hedef aldı. Soylu, "Üç koyun gütmekten aciz insanlar bugün Türkiye'de siyasi muhalefeti kıymetsiz hale getirmişlerdir" diye konuştu.