Su bitecek elektrik tükenecek

Yayınlanma: 13.10.2023 - 08:29

Güncelleme: 13.10.2023 - 08:29

Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Babak Vaheddoost, yaptıkları araştırmaya göre, 10 yılda Ege Bölgesi’nde sıcaklığın en az 2 derece artacağını açıkladı.

SICAKLIK ARTACAK

“Türkiye’nin Ege Bölgesinde Kuraklık Değerlendirmesi” araştırması, Vaheddoost ve İzmir Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mir Jafar Sadegh Safari yürütücülüğünde başladı. Araştırmanın sonuçları hakkında bilgi veren Vaheddoost, Ege Bölgesi’nde yer alan Büyük Menderes, Küçük Menderes ve Gediz havzalarındaki meteorolojik ve hidrolojik kuraklığın yanı sıra sıcaklıktaki eğilimi gözlemlediklerini söyledi. Bugüne kadar Ege Bölgesi’ndeki kuraklık durumunu kapsamlı ve güncel bir şekilde değerlendiren bir çalışma bulunmadığını, kendilerinin 1973 ile 2020 yılları arasında meydana gelen sıcaklık değişimlerinin kuraklığa etkisini incelediklerini belirten Vaheddoost, söz konusu yıllar arasında meydana gelen sıcaklık değişimlerinin bölgesel ısınmanın bir işareti olarak kabul edilebileceğini anlattı.

Vaheddoost, “Sıcaklık yaklaşık yılda ortalama 0.20-0.35 santigrat derece artış göstermiş. Bu nedenle, önümüzdeki 10 yılın en az 2 santigrat derece daha sıcak olacağını öngörüyoruz. Sonuçlar ayrıca kuraklığın şiddetinin deniz kıyısından karaya doğru arttığını gösteriyor yani kıyı bölgesi kuraklıktan daha az etkilenmiş” dedi. Sıcaklık değerleriyle ilgili İzmir’den örnek veren Vaheddoost, bu kentte ortalama sıcaklığın 18 derece olduğunu, 10 yıl içinde ise bunun 20 dereceye yükseleceğini öngördüklerini aktardı. Gelecekte daha şiddetli ve daha uzun süren kuraklık dönemlerinden geçilmesinin beklendiğini vurgulayan Vaheddoost, meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklığın yanı sıra orman yangınlarında artış ve bölgenin ikliminde ciddi değişiklikler yaşanabileceğini ifade etti.

Vaheddoost, bölgedeki sıcaklık artışının neden olacağı sorunlarla ilgili şunları söyledi: “Ormandaki zemin daha kurak olacak dolayısıyla yangına daha meyilli olacak, yani yangınlar daha sık gerçekleşecek. Akarsular azalacak, akarsulardaki su miktarı azalınca barajlardaki su azalacak dolayısıyla enerji üretiminde ve içme suyunda sıkıntı yaşayabiliriz. Kuraklığın etkisi ani bir şekilde hissedilmeyecek ancak uzun vadede kesin olarak daha az suya sahip olunacaktır.”

ÖNLEM ALINMALI

Yeryüzünün yüzde 7’sinden fazlasını suyun kapladığını, en kötü durumda deniz suyunun arıtılarak kullanılabilir su elde edilebileceğini fakat bunun doğanın dengesini etkileyecek bir yöntem olduğunu dile getiren Vaheddoost, su yönetimi konusunda daha yenilikçi, modern ve ileri görüşlü adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye’de ortalama yüzde 30 oranında bulunan kayıp ve kaçakların önlenmesinin de etkili olabileceğini kaydetti.

TASARRUF ŞART

Muğla Büyükşehir Belediyesi MusKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, olağanüstü bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Ülgen, “Bodrum’un ana ihtiyacı olan 44 milyon metreküp, şu andaki hacim 29 milyon metreküp. Lüks tüketimi bir şekilde kesmemiz gerek. Havuzlarda kullanılan veya atıl şekilde fazla lüks olarak tüketilen suları kesip sadece tüketim amacıyla kullanılmasını tavsiye ediyorum. Yeraltı sularında ciddi şekilde düşme var, barajlarımız gittikten sonra yeraltı sularına döndüğümüzde bu havzadaki azalma bundan sonra da devam edecek” dedi.