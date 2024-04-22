Sulama barajının dibinde beton santralı!

Yayınlanma: 22.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.04.2024 - 04:00

Tartışmalı uygulamalarla gündeme gelen kentte bu kez de ruhsatsız olduğu iddia edilen ve Kayacık köyündeki sulama amaçlı kullanılan Çamgazi göletinin yanına inşa edilen bir beton santralı tartışma konusu oldu. Yurttaşlar bu beton santralının tarım arazisine inşa edildiğini ve barajın sulama alanında bulunduğunu belirterek söz konusu inşaatın durdurulmasını istiyor.



bu ruhsatsız santralin depremde yıkılan kentin beton üretecek olmasının çeşitli tehlikelere yol açabileceğine değinen avukat Ali Murat Bilgiç, söz konusu beton santrali inşaatının durdurulması için Adıyaman Valiliği’ne bir dilekçe sundu.

Dilekçede, “Kayacık köyü, 113 ada 8 parsel ve kısmen de aynı ada 7 parseli kapsayan alana depremde yıkılan binaların molozları dökülerek dolgu yapılmıştır. Bu parseller verimli tarım arazisi olup, Toprak Koruma Kanunu nedeniyle tarım dışı amaçla kullanılamaz. Dolgu işleminden sonra aynı alana beton santralı inşa edilmiştir. Bu santral Çamgazi göletinin göl sahası arasında yalnızca 8-10 metre genişliğinde bir karayolu bulunmakta. Beton santralının atıkları çevrede bulunan zeytinliklere, tarım arazilerine ve suya karışarak bölgedeki bütün bitki örtüsüne zarar verecek. Tarlaların niteliğini yitirmesine yol açacaktır. Ayrıca çevredeki tarımsal yerleşim alanlarını da insan sağlığı açısından tehdit edecektir” ifadeleri yer aldı.

Bilgiç, konuyla ilgili hukuki sürecin yürütülmesi çağrısında bulunarak beton santralının çevreye zarar vermemesi açısından bir an önce kapatılması gerektiğini söyledi.

