Sulama barajının dibinde beton santralı!
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıktığı Adıyaman’da depremin yaraları henüz sarılamadı.
Tartışmalı
uygulamalarla gündeme gelen
kentte bu kez de ruhsatsız olduğu
iddia edilen ve Kayacık köyündeki
sulama amaçlı kullanılan Çamgazi
göletinin yanına inşa edilen bir
beton santralı tartışma konusu oldu.
Yurttaşlar bu beton santralının tarım
arazisine inşa edildiğini ve barajın
sulama alanında bulunduğunu
belirterek söz konusu inşaatın
durdurulmasını istiyor.
bu ruhsatsız santralin depremde yıkılan kentin beton üretecek olmasının çeşitli tehlikelere yol açabileceğine değinen avukat Ali Murat Bilgiç, söz konusu beton santrali inşaatının durdurulması için Adıyaman Valiliği’ne bir dilekçe sundu.
Dilekçede, “Kayacık köyü, 113 ada 8 parsel ve kısmen de aynı ada 7 parseli kapsayan alana depremde yıkılan binaların molozları dökülerek dolgu yapılmıştır. Bu parseller verimli tarım arazisi olup, Toprak Koruma Kanunu nedeniyle tarım dışı amaçla kullanılamaz. Dolgu işleminden sonra aynı alana beton santralı inşa edilmiştir. Bu santral Çamgazi göletinin göl sahası arasında yalnızca 8-10 metre genişliğinde bir karayolu bulunmakta. Beton santralının atıkları çevrede bulunan zeytinliklere, tarım arazilerine ve suya karışarak bölgedeki bütün bitki örtüsüne zarar verecek. Tarlaların niteliğini yitirmesine yol açacaktır. Ayrıca çevredeki tarımsal yerleşim alanlarını da insan sağlığı açısından tehdit edecektir” ifadeleri yer aldı.
Bilgiç, konuyla ilgili hukuki sürecin
yürütülmesi çağrısında bulunarak
beton santralının çevreye zarar
vermemesi açısından bir an önce
kapatılması gerektiğini söyledi.
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