Sularımızda istilacı balık tehlikesi

Yayınlanma: 12.08.2024 - 04:23

Güncelleme: 12.08.2024 - 04:23

Ekolojik döngüyü bozacak gelişmeler göller, akarsular ve denizlerde de kendisini gösteriyor. Sucul alan gözlemciliği yapan Emrah Ece, sosyal medya hesabından paylaştığı görselle Samandıra Aydos göletinde Kuzey Amerika’ya ait bir tür olan güneş balığı türüne rastladığını belirtti. Ece, bu türün istilacı ve mevcut balık ekosistemine zarar verdiğini söylerken İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özcan Gaygusuz, konuyu Cumhuriyet’e değerlendirdi.

“Belli bir ekosistemin doğal faunasında yer almayan, farklı yollarla bir bölgeye dışarıdan gelen yeni türlere istilacı-yabancı türler denildiğini” belirten Gaygusuz, “Günümüzde bilinen hayvan yok oluşlarının yüzde 54’ünde istilacı-yabancı türlerin anahtar rol oynadığı, yüzde 20’sinde ise tek neden olduğu bilinmektedir” ifadelerini kullandı.

Gaygusuz, “Sucul ekosistemlerdeki istilacı yabancı türlerden (İYT) kaynaklı ekonomik zararın, Türkiye’de en az 100 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor” dedi.