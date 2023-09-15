Tarım ve canlılar tehlikede

Yayınlanma: 15.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.09.2023 - 03:00

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Büyük Menderes Havzası’nın tahliye kanalında toplu balık ölümleri yaşandı.

Ölümlerin nedenini endüstriyel tesislerin fabrikaların, organize sanayi bölgelerindeki birçok işletmenin ağır metal ve kimyasallardan oluşan arıtmasız kirli atık sularının tahliye kanalına verilmesi olduğunu dile getiren Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Başkanı Bahattin Sürücü, “Yaklaşık 6 kilometre boyunca sazlıklar ölü balıklarla dolu. Bu balıklar buradan denize kadar ulaşıyor. Bu konuda gerekli önlemler alınmazsa bölgemizin en önemli biyolojik çeşitlilik alanında ekolojik yapı çökecek, tüm canlılar bundan olumsuz etkilenecek” dedi.

Ölü balıkları kuşların yediğine dikkati çeken Sürücü, “Balıkların neden öldüğü suya bakınca anlaşılıyor. Su değil siyah bir sıvı. Fabrikaların ve organize sanayilerin boşalttıkları atıklar maalesef bu tahliye kanalı vasıtasıyla denize kadar gidiyor. Aynı zamanda suda oksijen oranı çok düşük su olmaktan çıkmış zehirli bir sıvı akıyor. Kuşlar bunu yiyor kuşlara zarar verir mi bunun da incelenmesi gerekiyor” diye konuştu.