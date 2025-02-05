Taş ocağını 165 hektara çıkarmak isteyen şirket 78 bin 325 ağacı kesecek: Kuzeyde kıyım büyüyor

Yayınlanma: 05.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.02.2025 - 04:00

Sermayenin baskısının bitmediği ormanlar, bir bir madene teslim ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yıllar önce aldığı onayla birlikte Çatalca’da taş ocağı işletmeye başlayan Karanfil Mining, alanını büyütmek için de kollarını sıvadı. 23.17 hektarlık orman alanında işleyen maden, 165.58 hektar yani 233 futbol sahası büyüklüğündeki alana genişleyecek. Projeye ilişkin bakanlığın inceleme değerlendirme komisyonu (İDK) ise 6 Mart’ta Ankara’da toplanacak.

Şirketin hazırladığı “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED)” raporunda yer alan bilgiye göre, seçilen arazi orman vasfında bulunuyor. Şirket bölgedeki alanı genişletirken üretimi de artıracak. Yılda 351 ton üretim yapan ocak 3 milyon tona çıkarılacak. Bunun yanında yıkama eleme tesisinde de büyümeye gidecek. Şirket bu çalışmaları için 97 milyon 415 bin TL harcayacak.

ENDEMİK TÜRLER VAR

Yine şirketin hazırladığı rapora göre, hektar başına 550 ağaç düşüyor. Bu hesaplamalar yapıldığında, şirket 78 bin 325 ağacın kesileceğini öngörüyor. Bunun yanında net hesaplamalar ilerleyen günlerde yapılacak. Kesilecek ağaçların arasında ise meşe ve gürgen bulunuyor. Öte yandan bölge endemik bitki türlerine ev sahipliği de yapıyor