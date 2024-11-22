Tekirdağ Saray'da tarım ve mera alanlarına RES kurma projesine onay
Tekirdağ Saray’da yapmak istediği rüzgâr enerji santralı (RES) projesine onay aldı.
RNC Avrasya Enerji Tedarik Depolama Ticaret Anonim Şirketi, Tekirdağ Saray’da yapmak istediği rüzgâr enerji santralı (RES) projesine onay aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı alan projeyle birlikte tarım ve mera alanlarına 32 rüzgâr türbini dikilecek. Şirketin 1 milyar 300 milyon TL harcayacağı projeyle birlikte 5 türbin ve elektrik depolama tesisi Çukuryurt, 13 türbin Yuvalı, 3 türbin Edirköy, 2 türbin Kemalpaşa, 7 türbin Kurtdere, bir türbin Sinanlı ve bir türbin de Kavacık mahallesine dikilecek. Projenin inşaat aşamasında 70, işletme aşamasında ise 20 personel çalışacak.
Etiketler: #RES #Çevresel Etki Değerlendirmesi #Saray #Rüzgar türbini
En Çok Okunan Haberler
-
- Avrasya tüneli trafiğe kapatıldı!
- İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan sürpriz hamle geldi
- Nasuh Mahruki'nin tutuklanma gerekçesi belli oldu!
- Cem Garipoğlu soruşturmasında karar!
- Elektronik kelepçeyi kırıp cinayet işledi
- Beşiktaş'tan Talisca açıklaması: 'Karar verilmiştir'
- MSB açıklamasında 'Erdoğan' ayrıntısı
- Albaya verilen ceza belli oldu!
- Kaynanasını hiçbir zaman sevemeyen 4 kadın burcu
- Teğmenlerin avukatlarından açıklama geldi!