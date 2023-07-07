Temmuz ortasına dikkat: 50 derece alarmı

Yayınlanma: 07.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.07.2023 - 03:00

Dünyaya küresel ısınmanın etkisiyle şiddetli yağışlar, sellerle boğuşurken Türkiye’de sıcak hava temmuz ayında etkisini göstermeye başladı.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, 2023’ün insanlığın yaşadığı en sıcak yıl olacağını belirterek “Türkiye’de bu yıl çok büyük ihtimalle en yüksek sıcaklık rekorunu kıracağız. Şimdiye kadar 49.1 derece görmüştük, 50 derecenin üstünü çok rahat göreceğimizi düşünüyorum. Bu sene içerisinde yaklaşık 10-12 tane daha rekorlu gün yaşayacağımızı bekliyorum” dedi.

(Levent Kurnaz)



Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş ise yaşanabilecek sıcaklık artışlarını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

"TÜRKİYE KURAKLAŞACAK"

Türkeş, Türkiye’nin temmuz ayının ortasında daha sıcak günler yaşayabileceğini belirterek “Yüksek sıcaklık dönemlerini yaşama olasılığımız var. Özellikle Türkiye’nin güney yarısı uzun süreli ortalamalardan daha sıcak olma olasılığına sahip. Sıcak hava dalgaları özellikle kalp, damar, astım, dolaşım bozukluğu hastalarını daha çok etkiliyor. Yine kadınlar, hamileler, yaşlılar ve çocuklar etkilenebilirliği yüksek grupları oluşturuyor” dedi.

Son 50 yıllık dönemde dünyanın pek çok bölgesinde buzulların hacimsel ve alansal olarak küçüldüğüne dikkat çeken Türkeş, “Buzullar bu hızla erimeye devam ederse önümüzdeki yüzyıl içerisinde kutuplar ısınacak, tümüyle eridiği bir dünya bugünden belki 10 santigrat derece daha sıcak olacak. Bu Türkiye’de tropikal, çok sıcak, çok kurak koşulların etkin olması anlamına geliyor” dedi.

(Murat Türkeş)



SERA GAZI SALIMLARI

Türkeş, küresel ısınmanın etkilerinin azaltılabilmesi için atılması gereken adımlarla ilgili “Başta sera gazı salımlarını azaltmak, ormansızlaşmanın önüne geçmek, arazi bozulumunu durdurmak gibi adımlar atılmalı. Türkiye’nin de pek çok gelişmiş ülkeler gibi öncelikle elektrik enerjisi üretimi ve ısınmada kömürü terk etmesi gerekiyor. Zaman içinde fosil yakıtların yerine yeni yenilenebilir enerji kaynakları tercih edilmesi gerekli” ifadelerini kullandı.