Trabzonspor’un Uzungöl’deki hidroelektrik santralı projesinde yurttaş haklı çıktı: 17 yıllık kazanım

Yayınlanma: 07.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.05.2025 - 08:11

Trabzon Çaykara’daki Uzungöl çevresinde ilk olarak 2008’de gündeme gelen proje için yeni gelişme yaşandı. Mahkeme süreci devam ederken Trabzonspor Elektrik Üretim şirketinin hidroelektrik santralı (HES) için geçen aylarda yeni başvuruda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yurttaşın da yıllardır mücadele ettiği projenin iptal edildiğini duyurdu. İptal kararında, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin olumsuz görüş verdiğine dikkat çekildi. Belediye görüşünde, “İnsan ve çevreyi merkeze alan vizyonu ve projenin Uzungöl çevresinde oluşturacağı olumsuz çevresel etkiler göz önünde bulundurulduğunda uygun görülmemiştir” dendi.

Şirket eğer projesine onay alsaydı 875 milyon TL değerindeki projesiyle Halidizen Deresi üzerine, bir beton dolu gövdeli, karşıdan alışlı regülatör, iki gözlü çökeltim havuzu, 4 bin 706 metre uzunluğunda atnalı kesitli enerji tüneli, 96 metre uzunluğunda cebri boru, bir adet santral, bir adet yaklaşım tüneli ve bir adet yeraltı santralı ulaşım tüneli inşa edilmesi planlanmaktaydı. Öte yandan alan, orman, çayır ve özel mülk içerisinde yer alıyordu. Özel mülkler için daha önce alınan acele kamulaştırma yapıldı. Ayrıca alan birinci ve üçüncü derece doğal sit alanında yer alıyordu.

HES’LER ÖZELLEŞTİRİLDİ

Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararla birlikte, Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne ait Çamlıgöze ve Koyulhisar HES’leriyle bu santrallar tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesine karar verildi. Bu kapsamda işletme hakkı Akkuş Mimarlık İnşaat şirketine verildi. Söz konusu santral ve taşınmazların bedeli 2 milyar 160 milyon TL olarak belirlendi.