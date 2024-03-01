Türkbükü’nde zeytinlik alana otel projesi için ÇED süreci başlatıldı

Türkbükü’nde 34 dönüm zeytinlik alana turizm konaklama tesisi yapılması için ÇED süreci başlatıldı. Proje kapsamında 85 oda kapasiteli turizm konaklama tesisi inşa edilmek isteniyor. MUÇEP Sözcüsü Demir “Bodrum’un başı belada, bu tip projelerle işgal edilmek isteniyor” dedi.

Rıfat Kırcı
Yayınlanma: 01.03.2024 - 09:42
Türkbükü’nde zeytinlik alana otel projesi için ÇED süreci başlatıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinin doğal güzelliğiyle öne çıkan mahallelerinden Türkbükü’nde 34 dönüm zeytinlik alana turizm konaklama tesisi yapılması için ÇED süreci başlatıldı. Proje kapsamında 28 apart ve 57 suit ünite olmak üzere toplam 85 oda kapasiteli turizm konaklama tesisi inşa edilmek isteniyor. Hebil Bodrum Ortaklığı’na ait tapu arazine yapılmak istenen proje alanı  Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarında zeytinlik vasfında bulunuyor. Proje maliyeti ise 34 milyon 514 bin lira olarak belirlendi. 

‘MAHKEME KARARLARINA UYULMUYOR’

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Sözcüsü Mirbahattin Demir, proje alanında keşif yapacaklarını  belirtti. Demir, platformun yürütme kuruluyla hukuki mücadele başlatacaklarını belirterek şöyle konuştu: “Bodrum’un başı belada, işgal altında. Bu alanda hazine arazileri bazen zeytinlikler bazen ormanlık alanlar olabiliyor. Bunları bir şekilde özelleştirme daire başkanlığından  tahsisini yaptırarak ortak yaşam alanlarımızı yok ediyorlar. Biz Bodrum Kent Konseyi ve MUÇEP meclisi olarak zaten çok az sayıda olan arkadaşlarla hukuksuzluklara karşı çıkıyoruz. MUÇEP şimdiye kadar 25 çevre ve ekoloji davası kazandı. Ancak mahkeme kararlarına uyulmadı. 3 defa iptal ettirdiğimiz projeler bile lisansları yenilenerek yapımına devam ediliyor.”


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