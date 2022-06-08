‘Türkiye’nin Maldivleri’nde yeni tehlike: Salda’ya yanlış fidan diktiler
Salda Gölü yakınına fidan dikilmesine tepki gösteren Türkiye Ormancılar Derneği tarafından yapılan açıklamada, “Salda Gölü havzası kurak bir bozkırdır ve haziran ayında fidan dikilemez. Ayrıca bu bozkırda göknar yaşamaz” denildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ‘Dünya’dan Mars’a Bir Pencere: Salda ve Burdur Gölleri Çalıştayı’ kapsamında Salda Gölü yakınına 300 göknar ve ardıç fidanı dikildi. Türkiye Ormancılar Derneği tarafından yapılan açıklamada, “Salda Gölü havzası kurak bir bozkırdır ve haziran ayında fidan dikilemez. Ayrıca bu bozkırda göknar yaşamaz” denildi.
Burdur Doğanbaba Köyü kenarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 5-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen ‘Dünya’dan Mars’a Bir Pencere: Salda ve Burdur Gölleri Çalıştayı’ kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. Hazine mülkiyetindeki 130 bin metrekare alanda ilk etapta 300 adet ardıç ve göknar dikildi. Türkiye Ormancılar Derneği Denizli Temsilciliği bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Göknar fidanlarının orada olmaması gerektiğini belirten dernek açıklamasında, “Orada bulunmaması gereken bir türün, tür kirliliğini beraberinde getireceği belirlenerek gerekli uyarıları yaptık. Havzadaki çalılaşmış orman ağaçlarına bakılsaydı böyle bir hata yapılmazdı” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, “Ayrıca Salda Gölü havzası kurak bir bozkırdır ve haziran ayında burada fidan dikilemez” denildi.
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