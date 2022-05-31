Salda Gölü'nün Beyaz Adalar alanına bilim merkezi adı altında yeni binalar yapılacak
Burdur ilinde yer alan Salda Gölü otopark ve millet bahçesi projelerinin yanı sıra yeni bir inşaat tehlikesi ile karşı karşıya. Gölün Beyaz Adalar karşılama alanı yakınına bilim merkezi adı altında yeni binalar yapılacak.
Türkiye’nin Maldivleri olarak adlandırılan Salda Gölü yeni bir tehditle karşı karşıya.
Bugüne kadar “doğaya uyumlu” olduğu iddiasıyla kıyıdan 500 metre geriye yerleştirilen üniteler, otopark ve millet bahçesi projeleri hazırlanan Salda Gölü’ne şimdi de bilim merkezi adı altında yeni binalar yapılacak. NASA’nın Salda çalışmalarına katılan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeomikrobiyoloji-Biyojeokimya Araştırma Grubu lideri Prof. Dr. Nurgül Balcı, Salda’nın dünyanın bildiği özel bir göl olduğunu ifade etmesine karşın binalar Beyaz Adalar karşılama alanına 620 metre mesafede, 3 bin 396 metrekarelik alana kurulacak.
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