TURMEPA’dan Antalya’da kıyı temizliği çağrısı: ‘Deniz varsa hayat var’

Antalya’da, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TURMEPA) öncülüğünde düzenlenen Uluslararası Kıyı Temizliği (ICC) etkinliği, geniş bir katılımla gerçekleşti. TURMEPA Antalya Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Baykal’ın “Deniz Varsa Hayat Var” sloganıyla yaptığı çağrı, çevre bilincine dikkat çekti.

Etkinliğe Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Konyaaltı Belediyesi, Belediye Gençlik Meclisi, meclis üyeleri, sualtı sporları temsilcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı. Katılımcılar, kıyı temizliği çalışmalarıyla hem çevreye katkı sundu hem de denizlerin korunması konusunda farkındalık oluşturdu.

“Denizler bizim ortak mirasımız” Etkinlikte konuşan TURMEPA Antalya Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Baykal, denizlerin korunmasının gelecek nesillere karşı sorumluluk olduğunu vurgulayarak, ““Denizler bizim ortak mirasımız. Onları korumak, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur. Bugün burada gördüğümüz dayanışma bize umut veriyor. Birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde, denizlerimizi ve doğamızı koruyabileceğimizi bir kez daha göstermiş olduk.”

Etkinlik sonunda tüm katılımcılara teşekkür eden Baykal, TURMEPA’nın deniz ve kıyıların korunmasına yönelik çalışmalarının Antalya’da da artarak devam edeceğinin altını çizdi.