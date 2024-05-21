Üç yıl önce yeniden ÇED süreci başlatılan proje için son karar bekleniyor: SİT alanında liman ısrarı

Yayınlanma: 21.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.05.2024 - 04:00

Türkiye’nin birçok noktasındaki kıyılar yurttaşa kapanmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın İzmir’deki SİT alanına yapmak istediği yat limanı projesinde yeniden sona yaklaşıldı. Proje gelecek ay İnceleme Değerlendirme Komisyonu’nda (İDK) görüşülecek.

ÖMRÜ 25 YIL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, yap-işlet-devret modeliyle yapmak istediği Çeşme Şifne koyundaki yat limanı için ilk adımı 2013’te atmıştı. Projenin ihale edilmesiyle birlikte başlayan çevresel etki değerlendirmesine (ÇED) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “ÇED olumlu” kararı vermişti. Buna karşın projeye ilişkin yedi yıl içerisinde herhangi bir adım atılmadığından ötürü süreç iptal edilmişti. 2021 yılı sonlarında yeniden başlayan süreçle birlikte projeye ilişkin bakanlığa bağlı İDK, 7 Haziran’da toplanacak.

İDK sürecinin ardından karar çıkacak olan proje eğer onaylanırsa ikinci derece doğal sit alanı içerisinde kalan noktada çalışmalar başlayacak. 2.5 yıl sürecek olan inşaatın ardından alana 460 yat kapasiteli liman kurulacak. Bakanlığın 95 milyon TL harcayacağı proje kapsamında alana sosyal tesis, çekek yeri, beş yüzer iskele, iki dalgakıran ve 650 metre uzunluğunda rıhtım yapılacak. 65 bin 745 metrekarelik alana kurulacak limanla birlikte 20 bin metreküp dip taraması yapılacak. Projenin ömrü ise 25 yıl olarak planlandı.



